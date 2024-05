Новая игра в жанре интерактивного кино расскажет о четверых друзьях, чья жизнь оказалась под угрозой по вине серийного убийцы.

Лето 1980 года. Четверо молодых кинематографистов-любителей решают снять свой первый фильм ужасов на заброшенном сталелитейном заводе в городке Сидар-Хиллз. Тот самый завод, который когда-то стал ареной жестоких преступлений серийного убийцы Фрэнка Стоуна.

Съемки идут своим чередом, пока в объектив камеры не попадает нечто зловещее. Герои оказываются втянуты в мир кровавого наследия Стоуна. Теперь их жизнь висит на волоске, и лишь от принятых ими решений будет зависеть дальнейший ход событий.

Разработчики из Supermassive Games, создатели Until Dawn и The Dark Pictures, обещают нелинейный сюжет со множеством приключений. Каждый выбор игрока повлияет на реальность вокруг героев, откроет новые пути развития истории.

"В мире, где важен каждый шаг, действия могут быть красноречивее слов", - заявляют создатели. Игрокам предстоит не только решать загадки и реагировать на динамично меняющиеся события, но и выстраивать отношения между персонажами.





Хотя The Casting of Frank Stone является ответвлением от многопользовательского хоррора Dead by Daylight, игра полностью сосредоточена на одиночной кампании. Здесь нет места сетевым режимам – только атмосферный сюжет про четверых друзей, оказавшихся в смертельной опасности.

Разработчики обещают интересных персонажей, мрачную атмосферу, хлесткий юмор и полный перевод на русский язык. Релиз The Casting of Frank Stone запланирован на 2024 год на ПК и консолях нового поколения.