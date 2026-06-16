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techbaza
Samsung выпустила третью бету One UI 9 для смартфонов Galaxy S26
Владельцы флагманов Galaxy S26 начали получать третью бету One UI 9 с июньским патчем безопасности.
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Компания Samsung выкатила третью бета-версию интерфейса One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для смартфонов серии Galaxy S26. Апдейт с номером прошивки ZZF7 включает пакет безопасности от 5 июня 2026 года, размер загружаемого файла составляет 1786 МБ. На данный момент апдейт доступен участникам программы тестирования в Великобритании, Германии, Индии, Польше и Южной Корее.

В новой сборке разработчики устранили программные ошибки, зафиксированные в предыдущих версиях ПО. В список исправлений вошло устранение сбоя, при котором экран блокировки некорректно обновлял информацию виджетов погоды и батареи. Инженеры исправили проблему с обрезкой кадра при просмотре в приложении камеры и повысили точность фокусировки при использовании 30-кратного зума.

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Автор: Amanz / Источник: unsplash.com

В интерфейсе устранили периодическое побеление фона при входящих вызовах, зависание прокрутки в приложении «Мои файлы» и сбои в работе электронного пера при перелистывании рабочих столов. Также обновление решает проблему с внезапной перезагрузкой смартфона во время воспроизведения потокового видео. Информация о сроках запуска официального тестирования прошивки или выходе стабильной версии для российского рынка на текущий момент отсутствует.

#samsumg #one ui 9
Источник: androidauthority.com
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