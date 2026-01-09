Компания Xiaomi выпустила Redmi Soundbar Speaker 2 Pro. Модель оснащена четырьмя излучателями, беспроводным сабвуфером и RGB-подсветкой с функцией синхронизации звука.

Xiaomi начала продажи новой аудиосистемы Redmi Soundbar Speaker 2 Pro на территории Китая. Комплект поставки включает в себя звуковую панель и отдельный беспроводной сабвуфер. Несмотря на отсутствие кабельного соединения между компонентами для передачи сигнала, сабвуферу требуется прямое подключение к источнику питания.

В корпусе саундбара установлены четыре излучателя: две активные колонки и два пассивных радиатора. Конструкция предусматривает расположение динамиков под углом 53 градуса относительно поверхности. Сабвуфер оснащен драйвером диаметром 96 миллиметров и обеспечивает воспроизведение низких частот до 60 Гц.

Техническое оснащение устройства включает встроенную RGB-подсветку с шестью режимами работы, способными изменять свечение в такт воспроизводимому аудиопотоку. Для беспроводной передачи данных используется протокол Bluetooth 5.3. Также на корпусе предусмотрены порт USB и стандартный разъем для наушников.

На начальном этапе продаж стоимость системы в китайской рознице установлена на уровне 499 юаней, что эквивалентно примерно 71 доллару США.