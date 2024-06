О возможностях Nothing OS 3.0 рассказал генеральный директор Nothing Карл Пей. Она будет конкурировать с iOS 18 за счет более продвинутого экрана блокировки.

Карл Пей, генеральный директор компании Nothing, рассказал о некоторых функциях, которые будут доступны в новой версии операционной системы Nothing OS 3.0.

В своём личном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) Карл Пей сообщил, что экран блокировки смартфонов изменится. Теперь пользователи смогут настроить его по своему вкусу.

На опубликованных Карлом Пеем скриншотах видно, что в Nothing OS 3.0 будет больше настраиваемых параметров экрана блокировки. Помимо стандартного представления с отображением времени, даты и дня недели, пользователи смогут добавлять на него различные виджеты. Таким образом, на экране блокировки можно будет видеть информацию о погоде, ярлыки и контакты.

Кроме того, генеральный директор компании рассказал о функции «Интерактивная точечная анимация», которая будет состоять из трёх интерактивных слоёв. Этот трёхточечный слой будет предлагать динамическую анимацию в ответ на прикосновения и жесты на экране.

Ожидается, что подробная информация о новой версии операционной системы Nothing OS 3.0 будет официально представлена в сентябре. Обновление, вероятно, будет доступно для следующих моделей: Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) и Nothing Phone (2a) Community Edition.

Судя по всему, новое программное обеспечение расширит возможности стандартной версии Android. Предполагается, что обновление будет создано на основе Android 14.