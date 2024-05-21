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dima0782
Dell представила пять ноутбуков с искусственным интеллектом на Snapdragon X
Компания Dell представила 5 новых ноутбуков на мероприятии, организованном Microsoft. Сосредоточенные на искусственном интеллекте, эти компьютеры работают на процессорах Qualcomm.

На своем сегодняшнем мероприятии компания Microsoft представила новые инициативы в области искусственного интеллекта и аппаратного обеспечения. Однако мероприятие не ограничилось этими анонсами: важные заявления прозвучали и от других компаний.

Одной из таких компаний стала Dell. Dell официально представила свои долгожданные ноутбуки с процессором Qualcomm. В этом году компания выпустит 5 новых устройств:

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Новый XPS 13

Arm XPS 13, одно из самых любопытных устройств, оснащается 12-ядерным процессором среднего уровня Snapdragon X Elite от Qualcomm. Это устройство будет иметь до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ для хранения данных. Он будет доступен с тремя вариантами 13,4-дюймовых дисплеев: 120 Гц 1920×1200 несенсорный экран с яркостью 500 нит; 120 Гц 2560×1600 экран с яркостью 500 нит и поддержкой HDR; и 60 Гц 2880×1800 OLED экран с яркостью 400 нит. Все модели будут оснащены веб-камерой с разрешением 1080p. Цена начинается от 1 299 долларов.

Latitude 7455 и 5455

Если рассматривать Latitude 7455, то внимание привлекают процессоры Snapdragon X Elite и X Plus. Эта модель оснащена 14-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 2650×1600 и предлагает 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 1 ТБ. Она также обладает такими возможностями подключения, как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и 5G.

Младшая модель Latitude 5455 оснащена процессором Snapdragon X Plus. Об этом устройстве, которое, как утверждается, будет тоньше, чем версии Intel, пока не сообщается. Однако, как и другие модели, оно будет ориентировано на искусственный интеллект. Выход этих устройств ожидается в конце года, а их цены пока не объявлены.

Inspiron 14 и Inspiron 14 Plus

Новые ноутбуки Inspiron оснащены процессором Snapdragon X Plus на базе Arm. Dell не стала подробно рассказывать о различиях между двумя моделями, но сообщила, что модель Plus оснащена 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением QHD+. Она также будет предлагать 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ. О стандартной модели информации мало. Inspiron Plus можно будет купить за 1099 долларов.

#искусственный интеллект #dell #ноутбук #ноутбук с искусственным интеллектом
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