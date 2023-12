В этих блоках питания от XPG имеется широкий спектр сертификатов.

Специалисты компании XPG представляют новинки - блоки питания XPG CORE REACTOR II GOLD, XPG FUSION 1600 TITANIUM, XPG CYBERCORE II и XPG KYBER, которые работают в стандарте ATX 3.0 и поддерживают PCIe 5.0.

В новых блоках питания от XPG имеется широкий спектр сертификатов. Среди прочего, это стандарты 80 plus и сертификаты Cybernetics. Это обеспечивает эффективность до 89 % при нагрузке 20 %, 90,91 % при нагрузке 50 % и 88 % при полной нагрузке. Гарантированная производительность, в свою очередь, составляет до 60 000 часов при температуре 60°C. Новые модели блоков питания XPG будут поддерживаться не менее 10 лет (в зависимости от модели) благодаря восьми различным защитам. Только на модель Kyber распространяется более короткий срок поддержки - 5 лет. Разумеется, блоки питания производителя поддерживают стандарт ATX 3.0 и поддерживают PCIe 5.0.

Модели блоков питания ATX 3.0 различаются по классам эффективности: 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium. Благодаря этому блок питания эффективнее преобразует переменный ток в постоянный, что позволяет экономить на счетах. После рассмотрения этих факторов можно сузить круг возможных вариантов и избрать тот блок питания XPG ATX 3.0, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям к питанию и бюджету.

Новинки серии Core Reactor II будут доступны в нескольких версиях с разной мощностью в магазинах x-kom, Media Expert и Morele.