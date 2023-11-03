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dima0782
Google Home добавляет функции AI "Help me script" для лучшей автоматизации
AI приходит в Google Home с новой функцией "Help me script"

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Пользователи приложения Google Home скоро получат возможность автоматизировать и настраивать свою работу. Недавно Google Home объявил о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в функцию редактирования сценариев, чтобы сделать автоматизацию более простой и доступной.

В начале этого года приложение Google Home получило серьезное обновление: совершенно новый интерфейс, улучшенная автоматизация и более удобный просмотр в режиме реального времени. Приложение Google Home, доступное для пользователей iOS и Android, значительно упростило работу с платформой "умного дома", в частности, при настройках и контроле устройств Google Home, Nest, WiFi и Chromecast, таких как Google Nest Mini или Chromecast с Google TV.

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Google

Сегодня ИИ, похоже, проникает в самые разные области, в том числе и в сектор "умного дома". Вот пример: Google добавляет его в функцию редактирования сценариев Google Home, чтобы сделать сложные автоматические системы более понятными и доступными.

Как сообщается в блоге Google, новая функция генеративного ИИ призвана помочь в создании пользовательских процедур Google Home в редакторе сценариев. Новая функция, получившая название "help me script", позволяет писать и редактировать код для создания индивидуальных автоматических систем для дома.

В этом году Google уже значительно улучшила систему автоматизации. В приложении Google Home раздел "Автоматизация" является одной из основных вкладок и был усовершенствован для упрощения доступа, редактирования, мониторинга и настройки любых режимов работы, как домашних, так и персональных. Обновленная автоматизация позволила пользователям составлять сценарии на основе состояния устройств "умного дома", например, лучших камер безопасности, и настраивать их по времени, событию и голосу.

Но чтобы вывести работу с "умным домом" на новый уровень, новый искусственный интеллект Google Home "help me script" позволяет создавать более сложные автоматизированные системы. Если вы новичок в кодировании, то "help me script" может показаться чрезвычайно сложным, но эта новая функция облегчает создание таких сложных автоматических систем тем, кто не имеет достаточного опыта в кодировании.

Все, что нужно сделать пользователям, - это описать на естественном языке то, что они хотят автоматизировать с помощью "help me script". В блоге Google приводится такой пример: "Если моя наружная камера увидит кого-то после наступления темноты, включите свет на крыльце и сделайте объявление".

Google

После этого "help me script" преобразует его в код, который можно скопировать, вставить и активировать в редакторе сценариев, а впоследствии при необходимости изменить. В Google также отметили, что благодаря "большой языковой модели" "help me script" будет постоянно учиться и совершенствоваться, создавая более персонализированные и точные коды и скрипты.

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Эта новая функция искусственного интеллекта призвана расширить возможности и настройки ваших интеллектуальных устройств, что, на наш взгляд, будет очень полезно при использовании таких устройств безопасности, как лучшие видеозвонки или лучшие интеллектуальные замки для дополнительной защиты вашего дома. Скрипт "help me script " будет доступен в конце этого года в режиме Public Preview.

#искусственный интелект #умный дом #гугл
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