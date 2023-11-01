Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
God of War и Uncharted появятся в магазине GOG
GOG начинал с продажи старых игр, но теперь на платформе можно найти и самые свежие релизы

реклама

Магазин GOG, ассоциирующийся с ретро-играми и продукцией, продаваемой без антипиратской защиты, будет предлагать больше игр PlayStation Studios.

GOG начинал с продажи старых игр, но теперь на платформе можно найти и самые свежие релизы, причем, что немаловажно, каждый из них должен быть без DRM, т.е. защиты от взломщиков вроде Denuvo. Неудивительно, что не все издатели хотят выкладывать свои продукты на GOG, хотя Sony, в частности, делает исключение. Horizon: Zero Dawn и Days Gone - пока единственные игры для PlayStation, доступные на GOG, но в будущем их станет больше. Магазин планирует продавать вышедшую в 2018 году God of War и коллекционный набор Uncharted: Legacy of Thieves Collection, состоящий из Uncharted 4 и DLC Lost Legacy.

реклама

фото: sun9-45.userapi.com

Пока сроки выхода данных игр на GOG остаются неизвестными, но по времени они должны появиться в ближайшем будущем. Цены, вероятно, будут идентичны ценам в Steam или Epic Games Store, т.е. 266 долл. за God of War и сборник Uncharted. Это интересно, поскольку добавление этих игр на цитируемую платформу означает полное отсутствие защиты, в отличие от версий, предлагаемых в других магазинах для ПК. Любопытно, почему Sony пошла на такую сделку.

Компания Sony удивила покупателей, когда несколько лет назад начала выпускать игры с консолей PlayStation на ПК. К настоящему времени мы уже получили немало подобных товаров, включая Uncharted 4 с дополнением Lost Legacy, Days Gone, God of War, Horizon: Zero Dawn, Marvel's Spider-Man. На очереди - последняя часть серии Horizon в полном издании с дополнениями, и на этом сюрпризы от Sony для ПК-геймеров, скорее всего, не заканчиваются.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#игры #gog
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики российского шутера Pioner показали город «Тетрис»
Call of Duty: Modern Warfare III требуется 213 ГБ на ПК с текстурами высогого разрешения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
14
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
7
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
1
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
2
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
1
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
1
Власти Днепропетровска переименуют 80 топонимов, связанных с Россией и СССР
4
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
1
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
1
Боец ВСУ на видео показал, что случилось с Leopard 2 после подрыва на мине, а затем удара дрона РФ
+
Microsoft выпустила обновление Windows 11 23H2
+
В тесте замечен игровой ноутбук ASUS ROG Scar с процессором Core i9-14900HX и RTX 4090
+
НАСА готовится испытать 1,2-гигабитный коммуникационный лазер на МКС
+
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
97
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
5
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
16
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
18

Сейчас обсуждают

ШАХтёр
19:36
Шеша, так сколько тебе всё-таки лет? Ответь, как пацан по-честному!
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
ШАХтёр
19:34
Бзистакс - лучший писатель на оверах!
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Михаил Дадеко
19:34
Коктейль Молотова поначалу тоже всерьёз не воспринимали,а как результат горели и тигры и пантеры!
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Джон Коннор
19:32
Снижать ничего не нужно, контраст и яркость должны соответствовать окружающему освещению
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Джон Коннор
19:31
У меня краснели глаза, когда была видеокарта Нвидиа. Я не шучу. Как сменил на АМД больше не краснели. Я только сейчас это понял, уже давно капли не покупал. Охренеть.
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
JugadorGL
19:30
Робомент.
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
Джон Коннор
19:28
Я его тестировал, советы давал. Сделали не так, как я хотел. Ну поиграв поймешь, что маловато ощущения робота, что самое главное на мой взгляд. Разрабы тугие очень. Такое ощущение, что фильмы не смот...
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
Джон Коннор
19:27
В вархаммер можно будет рубануть
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
DungeonMasterGT
19:24
>отрубил инет и начал ставить софт А откуда взяли софт раз нет инета, с дисков? Так нормальные пираты даже на дисках с рынка клали все редисты (иногда даже конкретные обновления для винды) которые кон...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
inchaos75
19:17
А попробуй просто почитать, инфы полно, еще в марте 22 года был первый боевой вылет су-57 в СВО.
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем