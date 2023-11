GOG начинал с продажи старых игр, но теперь на платформе можно найти и самые свежие релизы

Магазин GOG, ассоциирующийся с ретро-играми и продукцией, продаваемой без антипиратской защиты, будет предлагать больше игр PlayStation Studios.

GOG начинал с продажи старых игр, но теперь на платформе можно найти и самые свежие релизы, причем, что немаловажно, каждый из них должен быть без DRM, т.е. защиты от взломщиков вроде Denuvo. Неудивительно, что не все издатели хотят выкладывать свои продукты на GOG, хотя Sony, в частности, делает исключение. Horizon: Zero Dawn и Days Gone - пока единственные игры для PlayStation, доступные на GOG, но в будущем их станет больше. Магазин планирует продавать вышедшую в 2018 году God of War и коллекционный набор Uncharted: Legacy of Thieves Collection, состоящий из Uncharted 4 и DLC Lost Legacy.

Пока сроки выхода данных игр на GOG остаются неизвестными, но по времени они должны появиться в ближайшем будущем. Цены, вероятно, будут идентичны ценам в Steam или Epic Games Store, т.е. 266 долл. за God of War и сборник Uncharted. Это интересно, поскольку добавление этих игр на цитируемую платформу означает полное отсутствие защиты, в отличие от версий, предлагаемых в других магазинах для ПК. Любопытно, почему Sony пошла на такую сделку.

Компания Sony удивила покупателей, когда несколько лет назад начала выпускать игры с консолей PlayStation на ПК. К настоящему времени мы уже получили немало подобных товаров, включая Uncharted 4 с дополнением Lost Legacy, Days Gone, God of War, Horizon: Zero Dawn, Marvel's Spider-Man. На очереди - последняя часть серии Horizon в полном издании с дополнениями, и на этом сюрпризы от Sony для ПК-геймеров, скорее всего, не заканчиваются.

