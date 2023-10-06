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The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории

The Talos Principle 2 вновь представляет постапокалиптический мир, наполненный головоломками и мечтами, оставленными обществом, и заселяет его расой машин
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Древние, увитые виноградной лозой памятники и возвышающиеся обелиски выступают из лесного массива, соединенные лабиринтом каменных дорожек и одной сверхскоростной капсулой. Среди монолитов высятся статуи: человеческие фигуры в капюшонах и мифологические звери, окруженные святыми геометрами золотого и бирюзового цвета. Я бегу по заросшей площадке у воды, солнце светит мне в лицо, я пытаюсь найти следующую загадку. Делаю резкий поворот, тени смещаются, и передо мной вдруг прорисовывается мой силуэт: талия на тонком шарнире, тазобедренные суставы выпирают, руки как палки. Я вспоминаю, что сделан из металла и проводов, и на краткий миг удивляюсь. Я забыл - я же робот.

The Talos Principle 2 вновь представляет постапокалиптический мир, наполненный головоломками и мечтами, оставленными обществом, и заселяет его расой машин, которые одновременно поклоняются людям и считают себя естественным развитием человечества. Первая часть игры, которая длится около семи часов, представляет собой красивую и захватывающую игровую площадку для решения головоломок и философских исследований, и она кажется более масштабной и целостной, чем оригинальная Talos Principle. Та игра вышла в 2014 году и рассказывала об одиноком роботе на испытательном полигоне, оснащенном искусственным интеллектом. В сиквеле же представлено целое общество разумных машин. Конечно же, в игре много лазеров и логических пространственных головоломок.

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digitaltrends.com

Действие The Talos Principle 2 происходит в футуристическом обществе роботов, и вы - 1000-я машина, сошедшая с конвейера. Среди граждан ведутся споры о том, стоит ли вам стать последним пополнением группы, как когда-то велел один из ее основателей, а ваше присутствие открывает новое пророчество, связанное с таинственным островом. Элохим, ИИ-антагонист из первой игры, значительно успокоился и выступает в роли воспитателя роботов, мягко направляя их циклы сна своим рокочущим голосом.

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У каждого робота есть своя индивидуальность, и не сразу можно почувствовать себя человеком, несмотря на отсутствие костей и мяса. Разработчики Croteam уделили время созданию предысторий и индивидуальных точек зрения для каждого персонажа второго плана, и их разговоры и споры проходят гладко. В The Talos Principle 2 реализована полноценная голосовая озвучка и разветвленные диалоговые деревья с множеством осмысленных ответов на выбор. Нередко в диалогах можно встретить шесть-восемь вариантов, представляющих собой различные подходы к тяжелым вопросам о вере, сомнениях, сознании, жизни, смерти и любви. Это игра для любопытных умов, и диалоговая система способствует этому, обеспечивая богатое развитие персонажей и качественное написание диалогов.

Это общество роботов создает повествовательную основу для игрового процесса. На таинственном, пророческом острове игроки сталкиваются с серией головоломок, спрятанных среди руин человечества, как и в оригинальной игре. Строения на острове очень обширны, но навигация по ним интуитивно понятна благодаря тонким подсказкам окружающей среды, компасу с путевыми точками и указаниям других роботов из команды экспедиции. На этот раз вы не одиноки (без обид, Элохим).

Croteam

Головоломки сами по себе дьявольские. Начинаются они просто: игроку предлагается направить лазерные лучи в порталы одного цвета с помощью соединительных стержней, глушителей, блоков, нажимных подушек и вентиляторов. По мере прохождения комнат с загадками в игре появляются новые инструменты, такие как дрель, позволяющая проделывать отверстия в стенах, и инвертор, меняющий цвет лазера, что придает головоломкам неожиданную сложность. По моему глубокому убеждению, лучшие головоломки в видеоиграх - это те, которые кажутся простыми, но имеют единственное, невероятно сложное решение, погребенное под слоями почти очевидных ответов. Ничто не сравнится с ощущением прорыва, когда вся комната вдруг приобретает смысл, лазеры выравниваются, а все нужные двери открываются. Первые часы The Talos Principle 2 без труда передают это ощущение снова и снова.

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В сиквеле снова появились тетромино, и они большие. Не только метафорически (роботы часто теоретизируют о предполагаемом назначении фигур), но и по физическим размерам. Я создавал буквальные мосты из тетромино размером со здание, меняя местами фигуры и вращая их в огромных масштабах. Хотя этот сегмент не был особенно сложным, он приносил удовлетворение в новом виде.

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В первом квартале The Talos Principle 2 воспроизводит блеск оригинальной игры и дополняет его, расширяя мир в повествовательном и механическом плане. Философские беседы больше не замыкаются в терминалах, доступных только для чтения, хотя по карте по-прежнему разбросаны наборы данных. Вместо этого основные сюжетные подсказки интегрированы в игровой процесс через глубокие, управляемые игроком разговоры с персональными игроками и даже небольшие легкие сплетни. В The Talos Principle 2 есть секреты, которые нужно раскрыть, личности, которые нужно изучить, и вопросы, на которые нужно ответить, - и все это помимо уникальной фантастической (и оптимистичной) научно-фантастической игры-головоломки.

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