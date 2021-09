Включает четыре игры и множество улучшений геймплея





Анонс сборника игр Castlevania Advance Collection на сегодняшнем Nintendo Direct не стало сюрпризом: коллекция шедевров была анонсирована на Australian Classification Board еще в июне. И вот Konami официально сегодня подтвердила, что Castlevania будет доступна в Steam.

Коллекция Castlevania Advance состоит из четырех классических портативных частей: Dracula X, Harmony of Dissonance, Circle of the Moon и Aria of Sorrow. Первая игра из списка - приятный сюрприз, потому что это единственная из четырех частей, не принадлежащих Game Boy Advance. Dracula X появилась на 3DS и Wii U с момента его первоначального выпуска на SNES, но это первый раз, когда радикально переосмысленный порт Rondo of Blood избежал эксклюзивности Nintendo.

В сборник внесены некоторые приятные улучшения качества геймплея. Есть функция перемотки назад, так что вам не нужно слишком беспокоиться о смерти. Также есть Quicksave, картинная галерея, музыкальный проигрыватель и энциклопедия. Это определенно выглядит как хорошее улучшение для этих игр.

Релиз Castlevania Advance Collection планируется сегодня и по словам Konami, она будет стоить 20 долларов.