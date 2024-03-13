Популярный криптовалютный кошелек MetaMask и гигант платежной индустрии Mastercard объединяют усилия для выпуска инновационной платежной карты, позволяющей держателям кошельков MetaMask использовать свои криптовалютные активы для оплаты товаров и услуг в глобальной сети Mastercard.

В стремлении ускорить массовое принятие криптовалют два гиганта индустрии - MetaMask и Mastercard - объявили о тестировании инновационного продукта, который может стать настоящим прорывом. Речь идет о платежной карте, работающей в сети Mastercard, но связанной с криптовалютным кошельком MetaMask на блокчейне Ethereum.

Эта разработка знаменует собой беспрецедентное сотрудничество между ведущим поставщиком решений для децентрализованных финансов (DeFi) и одной из крупнейших платежных систем мира. Объединив свои сильные стороны, MetaMask и Mastercard стремятся создать уникальный продукт, который упростит использование криптовалют в повседневной жизни.

"Мы рады сотрудничать с Mastercard, чтобы предоставить нашим пользователям более удобный доступ к своим цифровым активам в реальном мире", - заявил представитель MetaMask. "Эта карта позволит им легко конвертировать криптовалюты в фиатные деньги и использовать их для оплаты товаров и услуг везде, где принимаются карты Mastercard".



Разработка нацелена на то, чтобы сделать криптовалюты более доступными для массового потребителя. Держатели кошельков MetaMask смогут привязать свои криптовалютные активы к выпущенной карте Mastercard и использовать их для совершения покупок в миллионах торговых точек по всему миру.



"Мы видим огромный потенциал в криптовалютах и технологии блокчейн, - прокомментировал представитель Mastercard. - Наше партнерство с MetaMask - это важный шаг на пути к созданию более инклюзивной цифровой экономики, где криптовалюты станут таким же обыденным платежным средством, как и традиционные деньги".



По данным источников, новая карта будет выпущена в рамках ограниченной пилотной программы для избранных пользователей MetaMask. Если тестирование пройдет успешно, компании планируют расширить доступность продукта для более широкой аудитории.



Это событие подчеркивает растущую легитимность криптовалют и их постепенную интеграцию в мейнстрим финансовой системы. Сотрудничество между новаторами в области блокчейна и признанными лидерами традиционных финансов может стать катализатором для дальнейшего распространения цифровых активов и их повсеместного использования в качестве платежного средства.