После пятнадцати лет попыток превратить Gears of War в блокбастер, эстафету взял на себя Netflix. В понедельник стриминговый гигант заявил, что будет разрабатывать как полнометражный фильм, так и «взрослый» мультсериал.

Netflix будет сотрудничать с разработчиком The Coalition, для выхода фильма и мультфильмов на экран. The Hollywood Reporter сообщил, что ни один из кинематографистов, режиссеров, писателей или других звезд пока не заинтересован ни в одной из адаптаций.

По крайней мере, с 2007 года Gears of War позиционируется как легкая адаптация боевика со студиями и дистрибьюторами, такими как New Line Cinema и Universal Pictures. Такие писатели, как Билли Рэй ( «Голодные игры » ) и Стюарт Битти («Джи Джо: Восстание кобры » ) и такие режиссеры, как Лен Уайзман ( Вспомнить все, 2012), все они в какой-то момент участвовали. Усилия по созданию фильма охватили эпохи Gears под руководством оригинального издателя Epic Games и Xbox Game Studios, которые приобрели Gears of War в 2014 году и передали его The Coalition.

Как отмечает The Hollywood Reporter, эти последние новости приурочены к 16-й годовщине запуска Gears of War на Xbox 360 (игра вышла 7 ноября 2006 года). На прошлой неделе создатель сериала Клифф Блежински дал интервью, в котором сказал, что его бывший работодатель Epic «на самом деле не знал, что делать с франшизой» после того, как он, продюсер Род Фергюссон и дизайнер геймплея Ли Перри покинули компанию.

Тем не менее, Блежински сказал, что доход, полученный Epic от продажи Gears — а он всегда был эксклюзивным для Xbox/Games для Windows Live — вероятно, помог Epic в его последней фазе, когда издатель и разработчик прорывной королевской битвы ударил по Fortnite в магазине Epic Games.