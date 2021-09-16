Сеть кинотеатров AMC расширяет список принимаемых к оплате криптовалют
Глава сети кинотеатров AMC Адам Арон на своем аккаунте в твиттере анонсировал прием платежей в различных криптовалютах. Ещё в первой половине августа этого года стало известно, что AMC собирается принимать биткоин в качестве средства оплаты сеансов в кинотеатре. Теперь же перечень принимаемых к оплате криптовалют будет существенно расширен.
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Помимо биткоина, компания будет проводить расчеты в Эфире, Лайткоине и Bitcoin Cash. Адам Арон пообещал, что нововведения вступят в силу не позднее конца этого года.
Следует отметить, что AMC - это на данный момент крупнейшая сеть кинотеатров в мире. Две трети их заведений расположены в Северной Америке, и примерно одна треть - в Европе. Общее число кинозалов превышает 10 000 штук. Учитывая высокую зависимость курса криптовалют от новостной повестки, можно ожидать роста криптовалютного рынка после такого заявления главы AMC.
Во время пандемии финансовые показатели AMC оставляли желать лучшего, что привело к закрытию 45 из 1004 кинотеатров сети. Похоже, что теперь компания пытается привлекать энтузиастов криптовалют, а также чаще мелькать в сводках новостей, чтобы удержаться на плаву в это непростое для оффлайн-бизнеса время.
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