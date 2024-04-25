О новой схеме рассказали эксперты "Лаборатории Касперского"

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали об очередной мошеннической схеме – созданной неизвестными злоумышленниками криптовалютной пирамиде, информация о которой распространяется преимущественно посредством мессенджера Telegram. Преступники даже записали подробные пошаговые видеоинструкции – в них рассказывается, как создать криптокошелек, купить Toncoin и приобрести за них через бота «тариф-ускоритель», благодаря которому человек якобы сможет больше зарабатывать. На самом же деле зарабатывают на этой схеме только ее создатели.

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Далее, согласно инструкции, жертва должна пригласить в пирамиду друзей и знакомых – причем мошенники рекомендуют использовать для этого звонок в мессенджере, а не сообщения. Вероятно, по их мнению, это вызывает больше доверия и повышает конверсию. Заявляется, что чтобы получать выплаты, необходимо пригласить 5 человек, каждый из которых должен приобрести «тариф-ускоритель» стоимостью 5 Toncoin и более. Один Toncoin на момент написания этой новости стоит порядка 5.5 американских долларов – таким образом, с каждого обманутого человека злоумышленники получают как минимум 27.5 долларов, и еще 137.5 долларов, если он пригласит пятерых друзей. За каждого приглашенного преступники обещают 25 Toncoin, если используется базовый тариф, но на самом деле никаких выплат не предусмотрено – схема строится на доверчивости жертв.