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Nivan
США требуют трехлетнего тюремного заключения для бывшего гендиректора Binance Чжао
Криптобиржа Binance наконец оформила полноценную регистрацию в Дубае, а также намерена создать глобальную штаб-квартиру.

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Министерство юстиции США выдвинуло рекомендации по вынесению приговора в отношении основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Согласно документу, обнародованному во вторник, ведомство настаивает на трехлетнем тюремном заключении для бывшего генерального директора, сообщил Bloomberg.

По мнению прокуроров, строгий приговор должен продемонстрировать всему миру последствия нарушения законодательства США. Кроме того, он станет сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей. Напомним, что в прошлом году Binance признала свою вину в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Компания выплатила рекордный для криптоиндустрии штраф в $4,3 млрд и согласилась на внешний надзор со стороны регуляторов. Чжао ушел с поста гендиректора и также признал личную ответственность за недостаточно эффективную политику по борьбе с финансовыми преступлениями.

Рекомендуемый срок заключения для Чжао вдвое превышает его собственные ожидания. Ранее адвокаты бизнесмена настаивали на условном наказании, поскольку тюремные приговоры за подобные правонарушения не имеют прецедентов. В поддержку основателя Binance было направлено более 160 писем от друзей, коллег и инвесторов, а в своем послании суду Чжао принес извинения и посетовал на вынужденную потерю дела всей своей жизни.

Дело Чанпэна Чжао стало уже вторым громким разбирательством в отношении топ-менеджеров криптовалютных компаний в американских судах за последнее время. Ранее основатель обанкротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюрьмы, несмотря на то, что изначально прокуратура требовала для него вплоть до 100 лет заключения.  

После скандала с расследованием, Binance пообещала провести реорганизацию бизнеса и повысить прозрачность своей деятельности. В частности, на прошлой неделе криптобиржа наконец получила полноценную лицензию в Дубае и также намерена создать глобальную штаб-квартиру. Для этого Чжао согласился отказаться от права решающего голоса в местном подразделении компании.

#криптовалюта #binance #криптобиржи
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