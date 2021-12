Дата начала рассылки пока не уточняется.

Американский бренд Motorola в ближайшее время начнёт распространять программное обеспечение на базе операционной системы Android 12. Обновление будет доступно для трёх десятков смартфонов разных ценовых категорий.

реклама

Апдейт будет выпущен для каждого из двух телефонов среднего уровня, оснащённых сгибаемым дисплеем. Речь о моделях Motorola RAZR 5G и Motorola RAZR 2020. Сотовые сети пятого поколения поддерживают оба устройства, несмотря на отсутствие соответствующего обозначения.

Операционная система Android 12 станет доступна для семи моделей серии Edge. Она включает четыре версии Moto Edge 20 (обычная, Pro, Fusion и Lite), а также Motorola Edge Plus, Motorola Edge YOUR и Motorola Edge (первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 870).

В список на получение новой ревизии «зелёного робота» попало очень много модель, которые входят в серию Moto G. Например, Moto G100 / G200, Moto G71, Moto G60 / G60s, Moto G50 / G51, Moto G40 / G40 Fusion / G41 и Moto G30 / G31. Тут же и Moto G Power / Stylus 5G / Pure.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Установить операционную систему Android 12 смогут владельцы Motorola One Ace и Motorola One Your Ace. Отдельно отметим пять смартфонов, ориентированных на корпоративное использование. В их число входят уже упомянутые Motorola Edge 20 / 20 Lite / 20 Fusion, обычный Motorola Edge и Moto G Pro.