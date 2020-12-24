Electronic Arts запускает распродажу к Новому году со скидками до 90%
За несколько дней до Нового года многие сервисы дистрибуции устраивают распродажи. Студия Electronic Arts не захотела отставать от конкурентов, и в цифровом сервисе Origin стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой игры можно приобрести со скидкой 90%.
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В акции принимает участие несколько десятков игр. Например, футбольный симулятор FIFA 21 обойдётся в 1687 рублей со скидкой в размере 63%. Столько же можно сэкономить при покупке Madden NFL 21 (цена та же). Для любителей «Звёздных войн» тоже есть хорошие новости – Star Wars: Squadrons и Star Wars Jedi – Fallen Orden обойдутся в 1499 рублей и 1458 рублей соответственно, а относительной старый Battlefront II можно приобрести за 300 рублей. К слову, все три игры в комплекте предлагаются за 3000 рублей.
Также на распродаже доступны несколько частей шутера Battlefield, симулятор жизни The Sims 4 с обновлениями, автосимулятор Need For Speed, Assassin’s Creed, Dragon Age Inquisition, Far Cry 5, Apex Legends и множество менее популярных проектов.
Со скидкой 90% предлагаются только три игры – Plants vs. Zombies Game of the Year Edition, Mirror’s Edge и Dead Space. По акции их стоимость составляет 50 рублей, 100 рублей и 100 рублей соответственно. The Sims 4 можно приобрести на 88% дешевле (250 рублей), Anthem обойдётся со скидкой 85% в 450 рублей, Assassin’s Creed Origins – в 400 рублей (-80%), The Crew 2 – в 380 рублей (-80%), а цена Far Cry 5 и Watch Dogs 2 снижена до 400 рублей (-80%). Со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.
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