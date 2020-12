Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За несколько дней до Нового года многие сервисы дистрибуции устраивают распродажи. Студия Electronic Arts не захотела отставать от конкурентов, и в цифровом сервисе Origin стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой игры можно приобрести со скидкой 90%.

реклама

В акции принимает участие несколько десятков игр. Например, футбольный симулятор FIFA 21 обойдётся в 1687 рублей со скидкой в размере 63%. Столько же можно сэкономить при покупке Madden NFL 21 (цена та же). Для любителей «Звёздных войн» тоже есть хорошие новости – Star Wars: Squadrons и Star Wars Jedi – Fallen Orden обойдутся в 1499 рублей и 1458 рублей соответственно, а относительной старый Battlefront II можно приобрести за 300 рублей. К слову, все три игры в комплекте предлагаются за 3000 рублей.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Также на распродаже доступны несколько частей шутера Battlefield, симулятор жизни The Sims 4 с обновлениями, автосимулятор Need For Speed, Assassin’s Creed, Dragon Age Inquisition, Far Cry 5, Apex Legends и множество менее популярных проектов.

Со скидкой 90% предлагаются только три игры – Plants vs. Zombies Game of the Year Edition, Mirror’s Edge и Dead Space. По акции их стоимость составляет 50 рублей, 100 рублей и 100 рублей соответственно. The Sims 4 можно приобрести на 88% дешевле (250 рублей), Anthem обойдётся со скидкой 85% в 450 рублей, Assassin’s Creed Origins – в 400 рублей (-80%), The Crew 2 – в 380 рублей (-80%), а цена Far Cry 5 и Watch Dogs 2 снижена до 400 рублей (-80%). Со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.