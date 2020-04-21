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Китайская компания Xiaomi начнёт следующую неделю как минимум двумя анонсами. Производитель официально объявил о скорой премьеры смартфона Xiaomi Mi 10 Youth и фирменного программного обеспечения MIUI 12.

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Новая версия оболочки по традиции принесёт больше анимаций, обновлённые пиктограммы приложений и изменит пользовательский интерфейс в целом. Также ожидается появление переработанного тёмного режима и нескольких функций вроде Focus Mode, о которых писалось чуть ранее.

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Старт распространения бета-версии MIUI 12 намечен на начало осени. Стабильная версия программного обеспечения появится к концу этого года. Официальная премьера новой версии прошивки состоится в следующий понедельник, 27 апреля.

Вместе с MIUI 12 китайская компания презентует ещё один смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Он будет называться Xiaomi Mi 10 Youth. Производитель опубликовал первый постер, которым раскрыл особенности камеры грядущей новинки.

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На изображении можно видеть, что она получит четыре модуля, объединённых в рамках квадратной площадки. Одним из них выступит перископный телеобъектив с оптическим зумом. Также камера получит поддержку алгоритмов искусственного интеллекта, а кратность программного масштабирования составит 50x.

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Зачастую смартфоны, которые в Китае продаются как Youth Edition, в Европе появляются с приставкой Lite. Xiaomi Mi 10 Lite был анонсирован в Старом Свете в прошлом месяце вместе флагманами Mi 10 и Mi 10 Pro. В продаже он появится в мае по цене от 349 евро.

Xiaomi Mi 10 Youth от европейского прообраза будет отличаться как минимум камерой. У версии Lite её разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, но при этом телеобъектива смартфон не получил.

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Мартовская новинка оборудована процессором Snapdragon 765G с интегрированным модемом Snapdragon X52 для работы в сетях 5G. Не будем исключать, что Xiaomi Mi 10 Youth получит однокристальную систему от MediaTek, ведь в прошлом году тайваньский чипмейкер приложил много усилий для выпуска 5G-процессоров. Но всё это – гадание на кофейной гуще, поэтому лучше просто дождаться официальной информации от производителя на этот счёт. А зная компанию Xiaomi, ждать долго точно не придётся.