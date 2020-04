Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале февраля 2020 года NVIDIA объявила о запуске облачного игрового сервиса GeForce Now. В прошлом месяце проект лишился игр 2K Games. Кроме того, с новым сервисом калифорнийского гиганта уже распрощались Activision Blizzard и Bethesda. Но это ещё не конец.

Американская компания предупредила пользователей о том, что в каталоге игр скоро также не окажется проектов четырёх студий: Warner Bros, Xbox Game Studios, Klei Entertainment и Codemasters. Таким образом, владельцы подписок потеряют доступ к ряду игр, в число которых входят Formula 1, Mortal Kombat, DiRT и Batman: Arkham. Случится это 24 апреля 2020 года.

Отметим, что уход Xbox Game Studios – весьма логичный и ожидаемый шаг ввиду наличия конфликта интересов. Напомним, у Microsoft есть собственный проект, который считается прямым конкурентом облачному сервису GeForce Now. Он называется Project xCloud.

Одновременно с потерей нескольких студий, компания из Калифорнии смогла заручиться поддержкой нескольких больших издателей. NVIDIA сообщила о сотрудничестве с Bandai Namco, Ubisoft, Bungie и Epic Games.

Начиная с сегодняшнего дня все пользователи GeForce Now могут поиграть в любую из игр серий Assassin’s Creed и Far Cry. Компания того, компания подчеркнула, что в каталоге GeForce Now геймерам доступно 30 проектов из топ-40 наиболее популярных игр в магазине Steam. Цель NVIDIA – иметь в библиотеке свыше 1500 игр.