Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено

В прошлом году компания AMD смогла изменить рынок настольных компьютеров, анонсировав процессоры Ryzen 3000 (Matisse). Больше влияние оказала микроархитектура Zen. На сайте Hardware Times появилось сравнение процессоров Ryzen 9 3900X и Core i9-9900K.

Обе модели поддерживают многопоточность, но на этом сходства технического характера заканчиваются. Чип AMD имеет 12 ядер с частотой от 3,8 ГГц до 4,6 ГГц, а объём кэш-памяти третьего уровня составляет 64 МБ. Требования по теплоотводу – 105 Вт.

AMD Ryzen 9 3900X Intel Core i9-9900K Ядра 12 8 Потоки 24 16 Базовая частота 3,8 ГГц 3,6 ГГц Максимальная частота 4,6 ГГц 5,0 ГГц Кэш-память L2 6 МБ 2 МБ Кэш-память L3 64 МБ 12 МБ TDP 105 Вт 95 Вт Стоимость 400 долларов 549 долларов

У процессора Intel ядер в полтора раза меньше, зато пиковая частота в режиме однопоточной нагрузки выше – 5 ГГц. Базовая частота составляет 3,6 ГГц, кэш-память третьего уровня – 12 МБ, а величина отвода тепловой мощности – 95 В. Ryzen 9 3900X подешевел на 20% и уже стоит порядка 400 долларов, а Core i9-9900K обойдётся примерно на 150 долларов дороже.

На бумаге у решения Intel нет никаких шансов, даже несмотря на более высокую максимальную частоту процессорных ядер. Но так ли это на самом деле, давайте посмотрим. Тестовый стенд включает видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, материнские платы ASRock X570 Taichi и Gigabyte Z390 AORUS Master для чипов AMD и Intel соответственно. Также в конфигурацию вошло 16 ГБ (2 х 8 ГБ) оперативной памяти с частотой 3600 МГц и накопители вместимостью 480 ГБ (SSD) и 4 ТБ (HDD).

Итак, в игре Assassin’s Creed Odyssey чип AMD выдал 85fps, а процессор компании Intel – 82fps. В Deus Ex модель Core i9-9900K одержала победу – 138fps против 122fps. В Shadow of the Tomb Raider победа тоже осталась за «синим» процессором – 155fps против 142fps. Чип компании Intel лучше проявил себя и в The Division 2 – 148fps против 135fps. Как итог. Core i9-9900K оказался на 10-15% в среднем производительнее в играх, чем Ryzen 9, несмотря на большее количество ядер у последнего.

Результаты в однопоточном режиме Cinebench R20 немного удивили. Здесь процессор AMD одержал победу, несмотря на более низкую частоту в Boost-режиме. Естественно, в многоядерном режиме Ryzen 9 3900X не оставил шансов конкуренту, обойдя его почти в полтора раза. Результат составил 6986 баллов. Для сравнения, 32-ядерный Ryzen Threadripper первого поколения набирает 6500 баллов.

CPU компании AMD обошёл оппонента в IndigoBench. Разница составила порядка 70%. Ryzen 9 3900X продемонстрировал производительность на уровне 1000-долларовых CPU. Ещё раз напомним, стоит он 400 долларов. Лучше процессор «красного» гиганта оказался и в остальных тестах, с результатами которых можете ознакомиться на графиках ниже.

Как итог, Ryzen 9 3900X стал заслуженным победителем. Он уступил лишь 10% процессору Core i9-9900K в играх, что удалось с лихвой компенсировать в других задачах, где модель AMD превзошла конкурента в полтора раза. В целом, при выборе между этими двумя CPU нужно исходить из целей. Если вам нужен чип для игрового ПК исключительно, то можно обратить внимание на Core i9-9900K при условии, что разница в производительности для вас нивелирует разницу в цене. Ну а для создателей контента рекомендуется взглянуть с сторону Ryzen 9 3900X.