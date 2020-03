Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA расстроила многих пользователей анонсом видеокарты GeForce GTX 1650. Величина отвода тепловой мощности на уровне 75 Вт и тихая работа не смогли перекрыть невысокую производительность графического ускорителя. Решить проблему калифорнийский гигант постарался анонсом видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER. Она оказалась быстрее, чем Radeon RX 570 и GeForce GTX 1060.

Ответом компании AMD стал ускоритель Radeon RX 5500 XT. Сейчас вариант с 4 ГБ памяти стоит в магазине «Регард» примерно 13 000-15 000 рублей. Столько же придётся отдать и за видеокарту NVIDIA. Эксперты из Hardware Times решили сравнить два ускорителя между собой в десяти играх: Assassin’s Creed Origin, Ashes of the Singularity: Escalation, Deus Ex, Wildlands, Hitman 2, Shadow of the Tomb Raider, The Division 2, Metro Exodus, Borderlands 3 и Red Dead Redemption 2.

Видеокарта компании AMD не оставила шансов своему конкуренту. Ускоритель «красного» гиганта из Калифорнии показал себя лучше в каждой игре без исключения. Например, в разрешении Full HD на высоких настройках графики в Borderlands 3 разница в FPS составила примерно 42,5%, в Red Dead Redemption – 54,5%, а в Deus Ex – почти 39%.

В плане разгона лучше себя показал модель компании NVIDIA. Энтузиастам из Hardware Times удалось поднять частоту GPU на 200 МГц, а частоту памяти – на 800 МГц. В случае с Radeon RX 5500 XT частоты увеличились на 100 МГц и 50 МГц соответственно.

В итоге, видеокарта компании AMD смогла одержать чистую победу в тесте. Но стоит отметить, что речь идёт именно о модели с 4 ГБ памяти. А вот у версии с 8 ГБ есть более выгодные для покупки аналоги из стана NVIDIA – GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 SUPER.

Напомним, что AMD Radeon RX 5500 XT получила GPU с пиковой тактовой частотой 1845 МГц и 1408 ядрами CUDA. Базовая частота равна 1717 МГц. Тип видеопамяти – GDDR6. Пропускная способность – 224 ГБ/сек. Величина отвода тепловой мощности составила 130 Вт. GeForce GTX 1650 SUPER также комплектуется памятью GDDR6, но её эффективная частота равна 12 ГГц. GPU имеет 1280 потоковых процессоров, а частота составляет от 1530 МГц до 1725 МГц. Обе видеокарты были протестированы в ПК на базе процессора Ryzen 7 3700X с материнской платой ASRock X570 Taichi и 16 ГБ оперативной памяти Trident Z Royal с частотой 3600 МГц. Больше графиков с тестирования вы сможете найти по этой ссылке