Наибольшее преимущество в отдельных наименованиях 27%.

Sasun Bughdaryan, Unsplash

Обзоры процессоров AMD Ryzen 7000X3D ожидают в понедельник, однако ресурс HD Tecnología опубликовал фрагменты якобы официального руководства, которое предоставляется прессе для сверки результатов тестов, сообщает VideoCardz. В опубликованной части руководства приводятся сравнительные результаты тестирования систем с процессорами Ryzen 9 7950X3D, 7950X и Intel Core i9-13900K в различных играх и приложениях. В среднем, 7950X3D на 5,6% быстрее 13900K при использовании видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и на 6% быстрее при использовании NVIDIA GeForce RTX 4090. Преимущество модели 3D V-Cache над стандартной в среднем составляет 16%.

Тест с видеокартой Radeon RX 7900 XTX показал, что в 8 из 22 игр разница между системами на базе Ryzen 9 7950X3D и Core i9-13900K невелика и укладывается в 2,5%, наибольшее преимущество новинка AMD показывает в таких проектах, как F1 2021 и Horizon Zero Dawn, а также Dota 2, Final Fantasy 14 Shadowbringers, Rainbow Six Siege, Guardian of the Galaxy. В первой группе из двух игр преимущество превышает 20%, во второй группе — в диапазоне 10…15%. Ещё в шести играх преимущество 7950X3D находится в диапазоне 4…9%. Были проекты, где 7950X3D крупно уступил 13900K, но их немного, это Far Cry 6 и Ashes of the Singularity, новинка AMD оказалась медленнее примерно на 9…11%.

В случае GeForce RTX 4090 ситуация может меняться в обе стороны, всё зависит от игры, но в среднем результат практически тот же. В «синтетике» Ryzen 9 7950X3D побеждает Core i9-13900K в 7-Zip и DolphinBench, но процессор Intel по-прежнему быстрее в Cinebench R23 и Geekbench.

Впечатление пока неоднозначное, в любом случае, достоверность данных неизвестна и нужно ждать более подробных обзоров от прессы, где наверняка будут рассмотрены и новые оптимизации, которые производители материнских плат подготовили в BIOS специально к релизу процессоров 3D V-Cache. AMD Ryzen 9 7950X3D поступит в продажу на следующей неделе по рекомендованной цене 699 долларов, рекомендованная цена конкурента Intel Core i9-13900K составляет 599 долларов США, на 15% меньше, что делает 5…6% преимущество 7950X3D не таким значимым. С другой стороны, есть ещё Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D, которые по соотношению производительности к цене могут оказаться куда лучше. В публикации HD Tecnología приводятся более подробные сравнительные данные.