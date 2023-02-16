На выставке CES 2023 компания AMD анонсировала обновление технологии масштабирования FSR 2 с более эффективной системой подавления артефактов в виде шлейфов за объектами, движущимися на высоких скоростях. Это особенно актуально для динамичных игр, таких как гоночные симуляторы и аркады. В частности, поэтому NFS Unbound и Forza Horizon 5 одни из первых получили обновление с поддержкой FSR 2.2. Только сегодня исходный код обновлённой технологии стал доступен на GitHub, сообщает VideoCardz, отмечая, что теперь все разработчики могут внедрить технологию в своё программное обеспечение.
реклама
Изменения в FSR 2.2 должны положительно сказаться на:
- совместимости с более широким набором входных данных HDR, ранее часть данных о динамическом диапазоне могла быть потеряна при вычислениях
- также больше данных HDR будет учитываться на этапе повышения резкости RCAS (Robust Contrast-Adaptive Sharpening), что должно снизить количество артефактов в виде шлейфов
- подавлении артефактов мерцания, как в целом, так и в отдельных ситуациях, когда скрытый объект внезапно становится видимым
Ещё одна реализованная функция — новый отладчик, что должно упростить процесс интеграции, но потребует дополнительной работы при переходе на новую версию. Разработчики должны обратить особое внимание на изменения, связанные с генерацией масок, отмечается в репозитории. Также AMD подтверждает, что обновление FSR 2.2 для Unreal Engine ожидается в ближайшее время в виде плагина.
Масштабирование AMD FSR 2 уже подтверждено для 110 игр, а с учётом поддержки FSR 1 список увеличивается до 250 наименований. Список вышедших и ожидаемых игр с поддержкой FSR 2 доступен в сообществе AMD.
- Источники
- GPUOpen и GitHub
- VideoCardz