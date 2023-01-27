Кто-то обнаружил и использовал баг на YouTube, из-за которого новые видео, опубликованные на платформе, могут иметь дату загрузки в прошлом. Это не массовое явление и, скорее всего, проблема не получила бы большой резонанс, если бы воспользовавшийся багом не посягнул на самое ранее видео YouTube, которое уже стало частью истории Интернета, сообщает The Verge.
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Как может быть известно многим, первым видео на платформе является короткий ролик «Я в зоопарке» (Me at the zoo), загруженный 23 апреля 2005 года сооснователем YouTube Джаведом Каримом (Jawed Karim). Недавно же появившееся на платформе видео было датировано 5 апреля 2005 года. По своему содержанию оно действительно могло сойти за первое видео на платформе: изображение логотипа YouTube, приветствие и имена основателей. Но «самозванца» довольно быстро выявили, в том числе, по отметке функции «Премьеры», которой в 2005 году не существовало. Видео с платформы уже удалили.
В комментарии The Verge представитель YouTube подтвердил существование бага, работы для его устранения ведутся: «…Будьте уверены, самым старым видео на YouTube всегда будет Me at the zoo, которое было загружено 23 апреля 2005 года одним из наших сооснователей и помогло дать толчок более чем 17-летнему творчеству на YouTube», — представитель YouTube Кимберли Тейлор (Kimberly Taylor).
- Источники
- The Verge