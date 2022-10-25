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ECS возвращается на рынок игровых материнских плат с моделью Z790 в серии LEET Gaming
Также компания планирует привезти на выставку в начале ноября новые ПК: игровые, мини и моноблоки.
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Elitegroup Computer Systems (ECS) возвращается на рынок материнских плат для игровых компьютеров со своим брендом LEET Gaming, компания планирует представить на выставке Infocomm SEA 2022 новую модель на базе чипсета Intel Z790, сообщает TechPowerUp. Модель получила обозначение LEET Z790H7-A и ориентирована на создание мощных игровых систем с процессорами Intel 12-го и 13-го поколений, оперативной памятью DDR5. Для установки видеокарт и плат расширения присутствует набор слотов PCI Express: по одному Gen5 x16, Gen4 x16 и Gen3 x1. Есть четыре M.2 разъёма с поддержкой интерфейса PCIe Gen4 x4. Характеристики подсистемы питания компания не уточняет, VRM охлаждается двумя радиаторами.

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Кроме материнской платы компания покажет новые фирменные ПК: игровую систему, мини-ПК и моноблок. Игровой ПК LEET Gaming Barebone PC B660 в 26-литровом корпусе будет основываться на плате ECS B660H7-M20 (чипсет Intel B660) со схемой питания 7+1 и поддержкой DDR4 памяти, для конфигурации будут доступны процессоры Intel 12-го поколения (вероятно, с базовой мощностью не выше 65 Вт), видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000, для сборки предлагаются БП мощностью до 650 Вт.

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Что касается мини-ПК, на выставку компания привезёт решения ECS LIVA разного класса и, в частности, планирует представить новое поколение в серии LIVA One: One H610 и One B660 Barebone. Также мероприятие посетит моноблок LIVA G24-MH610, модель выделяется наличием сенсорного 10-точечного FullHD дисплея с углом обзора 178 градусов, подставкой с регулируемым углом наклона и 2-МП камерой.

Источник:
Elitegroup Computer Systems (ECS)
TechPowerUp
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#материнские платы #компьютеры #ecs
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