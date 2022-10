Также компания планирует привезти на выставку в начале ноября новые ПК: игровые, мини и моноблоки.

Elitegroup Computer Systems (ECS) возвращается на рынок материнских плат для игровых компьютеров со своим брендом LEET Gaming, компания планирует представить на выставке Infocomm SEA 2022 новую модель на базе чипсета Intel Z790, сообщает TechPowerUp. Модель получила обозначение LEET Z790H7-A и ориентирована на создание мощных игровых систем с процессорами Intel 12-го и 13-го поколений, оперативной памятью DDR5. Для установки видеокарт и плат расширения присутствует набор слотов PCI Express: по одному Gen5 x16, Gen4 x16 и Gen3 x1. Есть четыре M.2 разъёма с поддержкой интерфейса PCIe Gen4 x4. Характеристики подсистемы питания компания не уточняет, VRM охлаждается двумя радиаторами.

реклама

Кроме материнской платы компания покажет новые фирменные ПК: игровую систему, мини-ПК и моноблок. Игровой ПК LEET Gaming Barebone PC B660 в 26-литровом корпусе будет основываться на плате ECS B660H7-M20 (чипсет Intel B660) со схемой питания 7+1 и поддержкой DDR4 памяти, для конфигурации будут доступны процессоры Intel 12-го поколения (вероятно, с базовой мощностью не выше 65 Вт), видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000, для сборки предлагаются БП мощностью до 650 Вт.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Что касается мини-ПК, на выставку компания привезёт решения ECS LIVA разного класса и, в частности, планирует представить новое поколение в серии LIVA One: One H610 и One B660 Barebone. Также мероприятие посетит моноблок LIVA G24-MH610, модель выделяется наличием сенсорного 10-точечного FullHD дисплея с углом обзора 178 градусов, подставкой с регулируемым углом наклона и 2-МП камерой.