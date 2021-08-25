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Уязвимость с получением системных привилегий в Windows актуальна и для периферии SteelSeries

Ранее брешь в безопасности была найдена в программном обеспечении Razer.
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Ранее появилась информация об уязвимости программного обеспечения Razer Synapse в Windows 10 и 11. При подключении к компьютеру периферии компании происходит автоматическая загрузка и запуск установочного пакета с привилегиями учетной записи SYSTEM. В процессе установки можно открыть проводник, командную строку и другие приложения, которые наследуют системные права.

Оригинальное фото Rohan, Unsplash

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Исследователи безопасности предположили, что уязвимость актуальна и для других производителей периферии. Спустя несколько дней Bleeping Computer сообщает, что аналогичная брешь в безопасности найдена в программном обеспечении SteelSeries, другой известной компании, производящей устройства для геймеров. Также отмечается появление Android эмуляторов для имитации устройств Razer и SteelSeries.

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Представители SteelSeries сообщили Bleeping Computer, что знают о проблеме и отключили запуск программы установки SteelSeries при подключении нового устройства. Исправление, которое устранит проблему, будет выпущено в ближайшее время.

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