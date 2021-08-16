Intel выпустит видеокарты DG2 под новым брендом — информация о сроках доступности и технологиях
Intel активно работает над несколькими семействами графических ускорителей, среди которых присутствуют высокопроизводительные потребительские графические решения, основанные на архитектуре Xe-HPG. Как многим известно, следующее поколение потребительской графики Intel должно было получить кодовое обозначение DG2, но сегодня Intel представила новый бренд и новые обозначения.
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Intel Arc — бренд будущей линейки высокопроизводительной потребительской графической продукции, в список которой входит не только оборудование, но и программное обеспечение с набором различных услуг. Первое поколение дискретных графических ускорителей, известное ранее как Intel DG2, получает новое кодовое название Alchemist, а следующие три поколения: Battlemage, Celestial и Druid. Компания подтвердила появление видеокарт Intel DG2 в начале 2022 года — Alchemist будет доступен в 1 квартале для настольных компьютеров и ноутбуков.
Intel перечислила основные особенности будущих видеокарт, ожидается поддержка сетчатых шейдеров (Mesh Shading), переменного затенения (Variable Rate Shading), масштабирования видео на основе ИИ (AI Accelerated Video Enhance), трассировки лучей (Ray Tracing), сглаживания на базе алгоритмов машинного обучения (AI Accelerated Super Sampling) — интересный набор, в котором даже виден конкурент NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution.
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Видеоряд включал нарезки из игр Chivalry 2, Forza Horizon 4, Psychonauts 2, Mount & Blade II: Bannerlords, Rift Breaker, Crysis Remastered, Metro Exodus, PUBG, Subnautica: Below Zero, Days Gone и нескольких других проектов. Весь материал был получен на пред-производственных версиях ускорителей.
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