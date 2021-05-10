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Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент термоинтерфейсов от множества производителей: разнообразные термопасты, жидкий металл, появились графитовые термопрокладки, но энтузиасты не перестают экспериментировать. Так команде ресурса Hardware Canucks пришла в голову идея сравнить одну из самых популярных на сегодняшний день термопаст Arctic Cooling MX-4 с индиевой и алюминиевой фольгой. В успех применения фольги трудно было поверить, но эксперимент показал неожиданные результаты.

Индий хорошо известен компьютерным энтузиастам, поскольку является одним из компонентов жидкого металла. Его теплопроводность 81 Вт/(м·К), что более чем в 9,5 раз выше, чем у MX-4. Что касается алюминия, то его теплопроводность и вовсе достигает 237 Вт/(м·К). Но в отличие от алюминия, индий очень мягкий и легкоплавкий металл, температура плавления около 156°C. В твердом состоянии материалы не способны заполнять микронеровности на теплообменных поверхностях, поэтому от фольги можно ожидать заведомо плохие результаты.

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Испытания проводились на системе с процессором Intel Core i5-11400 и воздушным кулером Noctua U12S. С MX-4 самое горячее ядро процессора под нагрузкой достигло температуры 73°C, без термопасты процессор разогрелся до 92°C. Достаточно неожиданно, но индиевая фольга толщиной 0,2 мм по эффективности оказалась наравне с термопастой. Обычная фольга, толщина которой не уточняется, смогла удержать температуру на уровне 83°C.

Интересные результаты, индиевая фольга отлично подойдет на замену термопасты, но стоит она немало — цена может достигать 2000 рублей за лист 50x50 мм. Алюминиевая фольга несравнимо дешевле и продается в любом магазине за счет чего ей можно простить проигрыш в 10°C. Так что, если под рукой не оказалось термопасты, возможно, на кухне есть фольга — лучше чем ничего.