Новая термопаста будет продаваться исключительно в Японии, но с возможностью доставки

Следуя примеру термопасты аналогичной тематики, выпущенной Mining Co. Ltd пару месяцев назад, компания анонсировала в Японии новую непроводящую термопасту Extreme Mugurisu CWTP-EG4G с ароматом клубники. Компания, базирующаяся в Хиросиме, производит пасту в сотрудничестве с CWTP (Clock Work Tea Party) по цене 980 иен за шприц массой 4 г, что примерно соответствует 6,6 доллара. Цвет пасты также имеет бледно-розовый оттенок.

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В CWTP утверждают, что эти термопасты можно использовать для любых процессоров, наборов микросхем, памяти и т. д. Они рекламируются как очень долговечный продукт, срок службы которого может составлять до четырех лет. Extreme 4G Strawberry имеет диапазон температур от -50 до 220 градусов по Цельсию, хотя на изображении на упаковке указана температура до 240 градусов. В отличие от Apple Edition, CWTP не сообщает показатели вязкости, долговечности и теплопроводности термопасты в своих характеристиках.

Ранее сообщалось, что версия для Apple рекламировалась с тепловым сопротивлением 12,8 Вт/мК. Следовательно, базовая смесь этой термопасты, скорее всего, будет такой же. Компания просто добавляет новый ароматизатор, когда выпускает очередную версию. В отличие от яблочного варианта, в клубничном варианте говорится об использовании силикона, оксида алюминия, оксида цинка, углерода и натуральных ароматизаторов. Паста, как указано на упаковке, произведена в Китае.

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Скорее всего, паста будет доступна только в Японии, как и другие его ароматизированные аналоги, хотя и предлагает международную доставку. Однако стоимость доставки и таможенная пошлина заставят большинство пользователей рассмотреть другие варианты.