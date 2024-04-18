Сегодня мы проведём тест термопрокладок, которые можно купить в маркетплейсах, а именно: Thermalright Valor Odin Termal Pad, GELID GP Ultimate, Frost-mining 20Вт/мК, Орбита 100х100мм,Thermal Grizzly Minus Pad 8.

Рассмотрим каждую модель и узнаем, какая термопрокладка будет лучшим выбором для пользователей, а какую ни в коем случае не стоит покупать.

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Каждый пользователь при выборе термопрокладок должен знать несколько факторов:

Теплопроводность: Высокая теплопроводность обеспечивает более эффективное охлаждение ваших компонентов. Толщина: она так же играет не маловажную роль, если установить неправильную толщину, то может быть перекос радиатора, либо недожим графического процессора. Совместимость: Разные модели видеокарт могут иметь разные системы охлаждения, где-то нужно использовать жидкие термопрокладки, где-то обычные. Перед покупкой обязательно узнайте точные размеры и толщины термопрокладок под вашу модель!

Тестировать наших подопытных будем на видеокарте MSI VENTUS 3Х RTX 3080.

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Тест термопрокладок.

Видеокарту мы будем гонять в майнинге Ethereum Classic с небольшим разгоном, так как остальные тесты просто-напросто не смогут сильно нагрузить память видеокарты. Термопрокладки мы будем использовать толщиной 2мм.

Настройки видеокарты в Msi Afterburner :

fan speed-100%

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Core clock: 1200

Memory clock: +1100

Power Limit: 100

Temp Limit: 91

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Ни в коем случае мы не будем тестировать термопрокладки на графическом процессоре видеокарты.

Thermalright Valor Odin Termal Pad

Термопрокладка довольно твёрдая и сухая, трудно мнётся и рассыпается. Цвет розовый, Размер 95х50мм,твёрдость 30-55 HS OO. Теплопроводность 15Вт/мК.

GELID GP Ultimate

Консистенция термопрокладки схожа с GELID GP Extreme, но разница существенная, она мягче и не разваливается. Цвет серый, размер термопрокладки 90х50мм,твёрдость 60-70 HS OO, Теплопроводность 15Вт/мК.

Frost Mining Maximum Termal Pads V3 20 Вт/мК

Термопрокладка мягкая и довольно легко сминается в шарик, цвет оранжевый. Термопрокладка небольшого размера 80х40мм. Твёрдость 60 HS OO, теплопроводность 20 Вт/мК

Thermal Grizzly Minus Pad 8

Упаковка не внушает доверия, термопрокладка большого размера и при транспортировке может повредиться! Термопрокладка защищена целлофановой плёнкой.

Ещё одна характерная особенность: Термопрокладка очень клейкая.

Теплопроводность 8Вт/мК, размер термопрокладки 100х100мм, хватит с запасом. Твёрдость 60 HS OO, по ощущениям термопрокладка мягкая.

Орбита 100х100мм.

Термопрокладка поставляется в белом зип-локе с наклейкой характеристик. Очень трудно смять и быстро рассыпается. Цвет серый. размер 100х100мм твёрдость 25-35 HS OO, теплопроводность 20 Вт/мК.

Какой же итог тестирования?

После проведения тестирования различных термопрокладок, можно сделать вывод, что качество и эффективность данных продуктов сильно разнится.

Некоторые термопрокладки показали отличные результаты в плане отвода тепла как GELID GP Ultimate и Thermalright Valor Odin Termal Pad с температурой 76 градусов, тогда как другие оказались неэффективными и даже ухудшили теплоотвод Thermal Grizzly Minus Pad 8 и Орбита 20Вт/мК и заявленной теплопроводности не наблюдается, уровень «китайской синьки».

Несомненным лидером оказались Frost Mining Maximum Termal Pads V3 20 Вт/Мк. Исходя из полученных данных, можно смело использовать в обслуживании термопрокладки: Frost Mining Maximum Termal Pads V3 20 Вт/Мк , GELID GP Ultimate и Thermalright Valor Odin Termal Pad от проверенных производителей, которые обеспечат надежную защиту видеокарты от перегрева и повысят ее производительность.

Важно также учитывать особенности конструкции конкретной видеокарты при выборе оптимальной термопрокладки.

В целом, результатом тестирования я доволен.

Данный тест позволяет сделать вывод о важности правильного выбора термопрокладок для обеспечения стабильной работы и длительного срока службы вашей видеокарты.

Помните: Правильный выбор термопрокладки это залог успешной и безопасной работы видеокарты при выполнении самых требовательных задач как майнинг, 3D моделирование и гейминг.