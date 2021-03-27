Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Intel представит настольные процессоры на базе 10-нм техпроцесса в семействе Alder Lake-S к концу 2021 года. Официальной презентации ждать еще долго и специалистам предстоит раскрыть множество интересных деталей. Китайский ресурс EXPreview поделился занятной информацией, относящейся к размерам креплений системы охлаждения новой платформы и позволяющей сделать выводы о размерах процессоров Alder Lake-S.

Представители ресурса получили новую систему охлаждения для тестирования и обратили внимание на присутствие в комплекте набора креплений для установки на платы с разъемом LGA1700. По сравнению с LGA1200, стойки для нового разъема оказались короче на 0,8 мм — процессоры Alder Lake-S должны быть тоньше на эту же величину. Существенное изменение.

Источник: EXPreview через Twitter @9550pro анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В семействе процессоров Comet Lake-S компания Intel уменьшила толщину кристалла на 0,3 мм, увеличив толщину теплораспределительной крышки, что положительно сказалось на теплоотводе. По наблюдениям энтузиаста, известного под псевдонимом Der8auer, процессоры Rocket Lake-S стали еще тоньше — высота кристалла сравнима с высотой SMD элементов на подложке, приблизительно 0,5 мм. Интересно, за счет чего Intel сократит толщину в новом поколении.

реклама

Источник: EXPreview через Twitter @9550pro