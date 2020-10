Первые данные о характеристиках видеокарт AMD Radeon RX 6000 серии вызвали множество споров. На данный момент известно, что флагманские решения получат видеопамять типа GDDR6 с шиной данных 256 бит, что, по мнению многих, помешает конкуренции с новейшими игровыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090, которые получили скоростную GDDR6X память в совокупности с более широкой шиной данных.

Однако инсайдеры поспешили успокоить фанатов AMD — компания готовит быстрый кэш, Infinity Cache, который позволит компенсировать недостаток пропускной способности. До сегодняшнего дня упоминание Infinity Cache нигде не фигурировало, кроме новостей от инсайдера RedGamingTech, обсуждавшихся ранее.

Сегодня на сайте Justia Trademarks были обнаружены первые упоминания торговой марки AMD Infinity Cache. В описании можно найти небольшое разъяснение о том, что AMD Infinity Cache — это архитектура системы межсоединений AMD для ядер CPU и GPU. Механизм взаимодействия не уточняется.

network-on-chip, namely, technology that provides interfaces across microprocessor CPU and GPU cores, memory, hubs and data fabric to enable microprocessor communications and increase computing performance and efficiency;

