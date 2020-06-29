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Playstation открывает для подписчиков PS Plus бесплатный доступ к трем играм в июле

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Компания Sony празднует 10-лет с момента запуска сервиса подписок PlayStation Plus и искренне благодарит всех пользователей за поддержку. «Эти годы были незабываемым путешествием, объединяющим игроков и предоставляющим доступ к отличному контенту и эксклюзивным скидкам для наших участников. Мы бы не были здесь без вас, поэтому в качестве благодарности мы хотели бы сделать предстоящее ежемесячное объявление о бесплатных играх особенным, добавив бонусную игру в нашу невероятную линейку», —сообщается в блоге Playstation.

Для всех подписчиков сервиса PS Plus с 7 июля до 3 августа будет доступно три бесплатные игры. В их число вошли симулятор баскетбола NBA 2K20, расширенное издание приключенческой игры Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration и интерактивная компьютерная игра в жанре триллера Erica.

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Позднее на этой неделе Playstation выпустит бесплатную праздничную тему для PS4 в честь 10-летия PS Plus. Тема будет доступна в PS Store в течение ограниченного времени, так что будьте начеку. Также Sony планирует провести бесплатные многопользовательские выходные с 4 по 5 июля.

Праздничный набор игр оказался не совсем тем, чего ожидали пользователи. По предположениям Sony могла добавить в бесплатный доступ Gran Turismo Sport или Dark Souls Remastered в честь анонса Gran Turismo 7 и ремастера Demon’s Souls. Однако праздничный набор игр оказался куда скромнее.

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