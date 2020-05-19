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Источник изображения: The Witcher @witchergame twitter реклама

Сегодня исполняется 5 лет с момента релиза игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Этот грандиозный проект принес небывалую славу польской студии CD Projekt RED. Продажи «Ведьмак 3» в первые две недели после релиза составили свыше 4 млн. копий, а по состоянию на апрель 2020 года игра продалась тиражом свыше 28 млн. копий. Интерес к проекту не угасает и продажи «Ведьмак 3» не останавливаются — за 2019 год было продано свыше 6 млн. копий, таким образом, прошлый год стал вторым по количеству продаж после года релиза. Нужно отдать должное и сериалу Ведьмак от Netflix, выход которого подогрел интерес к игре и помог увеличить продажи в декабре 2019 года более чем в 5 раз. В цифровом сервисе Steam, только в период с октября 2018 года по февраль 2020 года, Ведьмак 3 принес студии прибыль в $50 млн.

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Что будет с серией дальше? Этот вопрос уже давно мучает фанатов. Неужели с такой богатой вселенной и при таких успехах последней части франшизы разработчики не захотят сделать продолжение? Президент и глава CD Projekt RED Адам Кичиньский (польск. Adam Kiciński) заявлял, что продолжения серии Ведьмак не будет — это завершенная трилогия, но вероятность того, что студия вернется к миру ведьмака после релиза Cyberpunk 2077 есть.

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На днях сценарист студии CD Projekt RED Якуб Шамалек (польск. Jakub Szamałek) в своем интервью порталу VG247 рассказал, что из финальной версии игры пришлось вырезать ледовое побоище, в котором Цири сражается на коньках с бандой злодеев. Вероятно, это была отсылка к сцене из книги «Башня Ласточки» Анджея Сапковского (польск. Andrzej Sapkowski). Со слов сценариста, создание анимации игровых сцен оказалось чрезвычайно сложным.

Также несмотря на то, что история Цири занимала две трети игрового времени «Ведьмак 3», к большому сожалению не удалось в полной мере раскрыть прошлое такого удивительно богатого и сложного персонажа. Возможно, это то к чему студия вернется в будущем.

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Источник изображения: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher YouTube реклама



Все это увеличивает вероятность появления новой игры во вселенной ведьмака. Скорее всего это будет спин-офф и очевидно, что он будет посвящен Цири. Конечно, сейчас рано думать о новой игре от CD Projekt RED, многое зависит от успеха текущего проекта студии — Cyberpunk 2077. Последняя часть The Witcher сильно подняла планку качества и сейчас задача-минимум для CD Projekt RED поддержать прежний уровень.

Развитие истории Цири — прекрасная возможность связать миры The Witcher и Cyberpunk 2077. Цирилла известна своими путешествиями в пространстве и времени, поклонников больше всего интересует то, как она скрывалась от Дикой Охоты в удивительном мире где «у людей в голове металл» и «у каждого воздушный корабль». Вопрос о том, появится ли Цири в мире Cyberpunk 2077, чрезвычайно утомил Адама Бадовски (польск. Adam Badowski), руководителя студии CD Project RED, который категорически отрицает возможность объединения вселенных. Но глава студии CD Projekt Марчин Ивински (польск. Marcin Iwiński) заявлял, что многие работники студии не против пересечения вселенных и с радостью готовы организовать появление Цири в Cyberpunk 2077. Но пока этому не суждено исполниться, а если вам интересно увидеть как выглядели бы герои «Ведьмак 3» в мире Cyberpunk 2077, то стоит обратить внимание на работы художника Rxart (rexartwork).

В честь 5 летия «Ведьмак 3: Дикая Охота» студия подготовила множество специальных предложений для PlayStation 4, Xbox One и ПК, а музыкальный директор студии Марцин Пшибылович (польск. Marcin Przybyłowicz) помог заново воссоздать главную музыкальную тему из игры.





Действуют акции и на другие проекты, например, The Witcher Adventure Game и фильм Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt concert. В сервисе GOG, который принадлежит CD Project, полный комплект всех игр и материалов ведьмак обойдется в 2122 ₽, суммарная скидка составит 64%.

Если вы по какой-то причине не знакомы со вселенной ведьмака или в вашей коллекции игр не хватает всех частей серии, самое время исправить ситуацию!