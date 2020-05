Сегодня исполняется 5 лет с момента релиза игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Этот грандиозный проект принес небывалую славу польской студии CD Projekt RED. Продажи «Ведьмак 3» в первые две недели после релиза составили свыше 4 млн. копий, а по состоянию на апрель 2020 года игра продалась тиражом свыше 28 млн. копий. Интерес к проекту не угасает и продажи «Ведьмак 3» не останавливаются — за 2019 год было продано свыше 6 млн. копий, таким образом, прошлый год стал вторым по количеству продаж после года релиза. Нужно отдать должное и сериалу Ведьмак от Netflix, выход которого подогрел интерес к игре и помог увеличить продажи в декабре 2019 года более чем в 5 раз. В цифровом сервисе Steam, только в период с октября 2018 года по февраль 2020 года, Ведьмак 3 принес студии прибыль в $50 млн.

Что будет с серией дальше? Этот вопрос уже давно мучает фанатов. Неужели с такой богатой вселенной и при таких успехах последней части франшизы разработчики не захотят сделать продолжение? Президент и глава CD Projekt RED Адам Кичиньский (польск. Adam Kiciński) заявлял, что продолжения серии Ведьмак не будет — это завершенная трилогия, но вероятность того, что студия вернется к миру ведьмака после релиза Cyberpunk 2077 есть.

На днях сценарист студии CD Projekt RED Якуб Шамалек (польск. Jakub Szamałek) в своем интервью порталу VG247 рассказал, что из финальной версии игры пришлось вырезать ледовое побоище, в котором Цири сражается на коньках с бандой злодеев. Вероятно, это была отсылка к сцене из книги «Башня Ласточки» Анджея Сапковского (польск. Andrzej Sapkowski). Со слов сценариста, создание анимации игровых сцен оказалось чрезвычайно сложным.

Также несмотря на то, что история Цири занимала две трети игрового времени «Ведьмак 3», к большому сожалению не удалось в полной мере раскрыть прошлое такого удивительно богатого и сложного персонажа. Возможно, это то к чему студия вернется в будущем.

