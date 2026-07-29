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molexandr
SAPPHIRE выпустит видеокарту Radeon RX 9050 в исполнении PULSE
Разгон до 2760 МГц, металлический бэкплейт, система охлаждения с тепловыми трубками и двумя вентиляторами.
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Компания SAPPHIRE выпустит видеокарту Radeon RX 9050 в исполнении PULSE, сообщает VideoCardz.com. Модель оснастят системой охлаждения с двумя вентиляторами, а её мощность (Typical Board Power, TBP) повысят до 100 Вт относительно стандартных 92 Вт. Кожух системы охлаждения, вентиляторы и задняя панель выполнены в фирменной чёрно-красной стилистике, присущей линейке PULSE.

Источник изображения: SAPPHIRE

Как сообщалось ранее, основные спецификации RX 9050 появились на официальном сайте AMD. Это 16 вычислительных блоков RDNA 4, 1024 потоковых процессора, 64 блока растеризации и 64 текстурных блока, 32 МБ Infinity Cache, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью до 288 ГБ/с. Модель SAPPHIRE разогнана производителем, в частности, тактовая частота графического процессора в режиме ускорения может повышаться до 2760 МГц — разгон относительно эталонного значения составляет 160 МГц.

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По информации VideoCardz.com, размеры видеокарты составляют 200×109,25×40,6 мм, а в состав системы охлаждения входят композитные тепловые трубки, металлический бэкплейт и термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950. Кроме этого, ресурс сообщает о шестислойной печатной плате повышенного качества, семифазной подсистеме питания, интерфейсе подключения PCIe 5.0 x16.

Для дополнительного питания используется один 8-контактный разъём PCIe, рекомендуется блок питания мощностью не менее 650 Вт. Набор видеовыходов состоит из двух портов HDMI 2.1b и одного порта DisplayPort 2.1a.

Среди прочего отмечается поддержка современных игровых технологий AMD, включая FSR 4 и FSR Redstone, AFMF 2 и Anti-Lag 2. Видеокарта предназначена для игр в разрешении 1080p со средними или высокими настройками графики. Информация о ценах и доступности не приводится.

#amd #видеокарты #sapphire #radeon rx 9050
Источник: videocardz.com
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