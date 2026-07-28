Реализована поддержка игр Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day Multiplayer Beta и Mistfall Hunter.

Компания NVIDIA выпустила графические драйверы Game Ready и Studio версии 610.88. В новом драйвере Game Ready реализована поддержка игр Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day Multiplayer Beta и Mistfall Hunter. Новый драйвер Studio поддерживает Blender 5.2 LTS и DaVinci Resolve 21.0.2, улучшает производительность приложений Topaz Photo AI NeuroServer и V-Ray 7.4 для Maya.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

В Halo: Campaign Evolved исправлены критические ошибки на видеокартах серии RTX 50, которые появились в драйверах R610; в Path of Exile 2 устранили длительные задержки, с которыми игроки могли столкнуться во время длительных игровых сессий. В Strange Brigade и Zombie Army 4: Dead War устранили критические ошибки во время выхода, если в NVIDIA App включён оверлей. Повышена стабильность Silent Hill F, улучшена стабильность кадров в играх DX11 при включении генерации кадров Smooth Motion и адаптивной синхронизации GSYNC.

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Что касается общих проблем, исправили неверное взаимодействие фильтра RTX Dynamic Vibrance и приложения Wallpaper Engine, критические ошибки в графическом редакторе Paint.NET при включении NVIDIA Surround.