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molexandr
В Китае заметно подорожали видеокарты NVIDIA от компаний MSI и Colorful
В случае с видеокартами MSI, цены выросли на величину до 20%.
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В Китае заметно выросли цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 производства MSI и Colorful, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на данные, собранные ресурсом Wccftech, и другие источники.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Согласно прайс-листам от нескольких дистрибьюторов, цены на видеокарты MSI в Китае выросли на величину от 8% до 20%. Подорожали многие модели начального и среднего класса, начиная от RTX 5050 и закачивая RTX 5090 D V2 в исполнениях SHADOW, VENTUS и GAMING. В списке присутствует даже RTX 3050 6 ГБ, видеокарта в исполнении VENTUS 2X E подорожала на 15%.

Цены на видеокарты MSI в Китае. Источник изображения: VideoCardz.com, Wccftech

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В прайс-листе на видеокарты Colorful отсутствуют предыдущие цены, однако, если сравнивать их с рекомендованными на момент выпуска, окажется, что новые значения больше на величину от 11% до 59%, подсчитали в Wccftech.

Цены на видеокарты Colorful в Китае. Источник изображения: VideoCardz.com, Wccftech

Причиной считается рост цен на видеопамять GDDR6 и GDDR7. По слухам, в среднем видеокарты с объёмом памяти 8 ГБ подорожали в Китае на 600 юаней; видеокарты, в оснащение которых входит 12 ГБ памяти, стали дороже на 900 юаней; 16 ГБ — дороже на 1200 юаней.

Официально производители видеокарт не сообщали о повышении цен, неизвестно, затронет ли это только китайский рынок или цены в скором времени вырастут и в других регионах. Китайский рынок обычно быстрее реагирует на подобные изменения, отметили авторы VideoCardz.com.

#видеокарты #msi #colorful
Источник: videocardz.com
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