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molexandr
NVIDIA начала использовать собственные процессоры Vera для ускорения проектирования новых чипов
Процессоры NVIDIA Vera способны сократить время выполнения отдельных задач проверки и увеличить производительность крупных «ферм» регрессионного тестирования.
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Компания NVIDIA начала использовать собственные центральные процессоры Vera для разработки новых чипов, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на публикацию в официальном блоге NVIDIA. Первые результаты показывают, что это позволило до полутора раз повысить производительность в некоторых процессах, связанных с проверкой чипов и моделированием рабочих нагрузок.

Источник изображения: NVIDIA

На сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ) используется NVIDIA на этапе проектирования во всех возможных случаях, рассказал на конференции GTC 2026 главный научный сотрудник компании Билл Далли (Bill Dally). Это позволяет значительно ускорить многие процессы. Однако некоторые задачи автоматизации все ещё сильно зависят от производительности ядер центрального процессора, скорости памяти и задержек.

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Процессоры NVIDIA Vera обеспечили озвученный выше прирост производительности во время ранних тестов в программных комплексах Cadence Jasper для формальной верификации и Synopsys VCS для проверки проектов перед производством чипов. После этого в компании приступили к интеграции процессоров Vera в системы автоматизации проектирования электроники. Более быстрый процесс проверки позволяет инженерам испытывать больше альтернативных архитектур и конструкций, выявлять проблемы на ранних этапах проектирования.

В процессорах NVIDIA Vera используется 88 ядер с кастомной архитектурой Olympus, которые поддерживают пространственную многопоточность Spatial Multithreading. Ядра процессора объединяются в ячеистую сеть шиной NVIDIA Scalable Coherency Fabric. Поддерживается память LPDDR5X.

Таким образом, каждое новое поколение процессоров NVIDIA будет помогать компании проектировать аппаратное обеспечение следующего поколения — образуется непрерывный цикл обратной связи. Вслед за процессорами Vera компания NVIDIA планирует выпустить процессоры Rosa с ядрами Rigel.

#nvidia #проектирование чипов
Источник: videocardz.com
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