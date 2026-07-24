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molexandr
AMD может готовить новый 8-ядерный процессор с 3D V-Cache для ноутбуков
Аналог настольного Ryzen 7 9800X3D.
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По слухам, компания AMD готовит для ноутбуков новый 8-ядерный процессор с дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache. Как ожидается, модель получит наименование Ryzen 7 9800HX3D, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Golden Pig Upgrade Pack.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Если информация подтвердится, Ryzen 7 9800HX3D станет первым 8-ядерным процессором X3D в линейке Fire Range для ноутбуков, аналогом настольного процессора Ryzen 7 9800X3D. Процессор получит 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня и, по предварительной информации, в режиме ускорения тактовая частота его ядер будет повышаться до 5,1 ГГц (на 100 МГц ниже относительно 9800X3D).

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По данным инсайдера, массовое производство Ryzen 7 9800HX3D запланировано на четвёртый квартал 2026 года. Ограничений на использование процессора с каким-то конкретным классом видеокарт якобы нет, т.е. можно ожидать совершенно разные сочетания, как с видеокартами NVIDIA, так и AMD.

Официально информация не подтверждена. Возможно, новый процессор представят на выставке CES 2027.

#amd #процессоры #ноутбуки
Источник: videocardz.com
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