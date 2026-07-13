В одном из будущих обновлений температуры срабатывания защиты повысят.

В поддержке Steam Support подтвердили, что в текущей версии UEFI BIOS компьютера Steam Machine индикация перегрева может срабатывать гораздо раньше, чем необходимо, сообщает VideoCardz.com. Компьютер сообщает о перегреве с помощью LED-полосы на передней панели — включается красная статичная подсветка.

Источник изображения: Valve

По данным одного из владельцев Steam Machine, красная подсветка на его мини-ПК загорелась, когда температуры графического и центрального процессоров составляли 75 °C и 85 °C соответственно. В самой горячей точке GPU нагрелся до 91 °C, что, по всей видимости, и привело к активации световой сигнализации о перегреве. В поддержке Steam заявили, что изначально индикатор настроен на температуру 95 °C для CPU и 90 °C для GPU. В новом обновлении значения повысят до 100 °C.

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Когда центральный или графический процессор достигают этой температуры, срабатывает первая ступень защиты от перегрева — производительность Steam Machine начинает снижаться, загорается красный индикатор. Если температура компонентов продолжает расти, сработает следующая ступень — компьютер выключится.

Когда выпустят обновление UEFI BIOS, не уточняется.

Информация об аварийной LED-индикации Steam Machine приводится на сайте Steam Support. В частности, если красным горит правая четверть полосы с диодами, значит, система не может распознать оперативную память, если красным горит правая половина — проблемы с GPU.