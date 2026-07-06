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molexandr
MSI улучшает совместимость материнских плат AMD с памятью DDR5 на китайских чипах CXMT
Тестовые UEFI BIOS повышают скоростные лимиты до 8000-8200 МТ/с.
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Компания MSI выпустила для материнских плат с чипсетами AMD тестовые сборки UEFI BIOS, улучшающие совместимость с памятью DDR5 производства китайской компании Changxin Memory Technologies (CXMT), сообщает VideoCardz.com со ссылкой на китайский сайт MSI. Если раньше модули памяти с чипами CXMT могли быть жёстко ограничены режимом работы DDR5-6800, то теперь с тестовой прошивкой пользователям доступны режимы вплоть до DDR5-8000 и DDR5-8200, в зависимости от самих модулей и особенностей материнской платы.

Источник изображения: MSI China (отредактировано VideoCardz.com)

Наилучшие результаты ожидаются на материнских платах с двумя разъёмами DIMM и с модулями DDR5, которые оснащаются чипами CXMT ёмкостью 3 ГБ (24 Гбит). В компании MSI продемонстрировали результат длительного тестирования такой конфигурации на скорости DDR5-8200. Если модули оснащаются чипами памяти CXMT по 2 ГБ (16 Гбит), самым быстрым доступным режимом является DDR5-8000. Для тестирования использовались доступные в розничной продаже модули памяти DDR5 от различных производителей и брендов, включая KingBank и Lexar.

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Тем не менее, авторы VideoCardz.com напоминают, что стабильная работа на скоростях 8000…8200 МТ/с зависит не только от материнской платы, её прошивки и модулей памяти, но также и от контроллера памяти в процессоре.

#msi #материнские платы #ddr5 #оперативная память #cxmt
Источник: videocardz.com
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