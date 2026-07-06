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molexandr
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
А цена примерно на 25% ниже. Но рекомендовать такое решение нельзя.
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Рост цен на компьютерные компоненты вынуждает покупателей с ограниченным бюджетом максимально сокращать расходы. Желание сэкономить порой доходит до крайности, некоторые покупатели начинают рассматривать продукцию малоизвестных или совсем неизвестных брендов, включая восстановленные видеокарты или даже видеокарты «Франкенштейны» — решения для настольных ПК на базе компонентов для ноутбуков.

Источник изображения: 穷数码CHANNEL, bilibili (отредактировано VideoCardz.com)

Внимание привлекают заманчивые характеристики и цена, например, блогер 穷数码CHANNEL рассказал, что подобная RTX 4080M в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE, а цена при этом на 25% ниже, сообщает VideoCardz.com. Тем не менее, рекомендовать такие решения нельзя — гарантия производителя, официальная поддержка и драйверы отсутствуют.

Источник изображения: 穷数码CHANNEL, bilibili (отредактировано VideoCardz.com)

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В тестовой системе использовались процессор Intel Core Ultra 270K Plus и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8200. В бенчмарке 3DMark Time Spy модификация RTX 4080M для настольных ПК набирает от 18600 до 19500 баллов. Энергопотребление при этом находилось на отметке около 100 Вт, что гораздо ниже официального лимита 175 Вт. Неизвестно, проблема в BIOS, драйвере или где-то ещё, но даже при таких ограничениях средняя игровая производительность была чуть ниже, чем у полноценной RX 9070 GRE.

Источник изображения: VideoCardz.com

В некоторых играх RTX 4080M оказалась даже быстрее. В PUBG при разрешении 1440p и настройках Ultra частота кадров превысила 340 FPS, в то время как RX 9070 GRE обеспечила около 240 FPS. Также небольшое преимущество RTX 4080M показала в игре Delta Force. В остальных играх RX 9070 GRE была заметно быстрее. Если учитывать только AAA-игры без аномальных результатов, RTX 4080M в среднем на 17% медленнее RX 9070 GRE.

Рекомендовать такое решение нельзя по уже озвученным выше причинам, однако авторы VideoCardz.com отмечают, что AMD могла бы установить более привлекательную цену на RX 9070 GRE.

#amd #nvidia #видеокарты #обзоры #тесты
Источник: videocardz.com
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