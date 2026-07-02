Инсайдеры сообщают о свежих поставках процессоров Core начиная с 10-го поколения.

Компания Intel может нарастить поставки процессоров Core прошлых поколений в третьем квартале 2026 года, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдерскую информацию с китайского форума Channel Gate. Как утверждают источники, Intel готовится к перезапуску производства процессоров Core 10-, 12-, 13- и 14-го поколений. Больше всего вырастут поставки процессоров Comet Lake и Alder Lake. Придерживается ли компания этой же стратегии за пределами Китая, не уточняется.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Причины называют всё те же — рост цен на память. По неофициальной информации, китайским офлайн-ритейлерам рекомендовали сосредоточиться на продаже систем с оперативной памятью DDR4, а в случае с онлайн продажами акцент смещается в сторону систем, поддерживающих DDR5.

реклама

Ранее появились слухи, что Intel готовит очередное обновление процессоров Raptor Lake в 2027 году. Каких-либо существенных изменений не ожидается, в соответствии с новым брендингом процессоры могут представить в серии Core 200.