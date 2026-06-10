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molexandr
Площадь кристалла чипсета Intel Z990 на 22% меньше площади Z890
А пиковое энергопотребление выросло.
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Чипсет Intel Z990 примерно на 8,8% меньше Z890, а сам кристалл меньше на 22%, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По данным инсайдера базовая мощность чипсета Intel Z990 составляет 7,9 Вт с пиковым значением 14 Вт, которое рассчитано с учётом полной нагрузки при подключении устройств PCIe 5.0. Базовое энергопотребление примерно на 1,9 Вт выше, по сравнению с чипсетом Z890. Максимальная рабочая температура чипсетов Z990 и Z970 составляет 113 градусов по Цельсию, для Z890 лимит был установлен на отметке 108 градусов по Цельсию. Энергопотребление Z970 практически идентично Z890.

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Размеры чипсета Intel Z990 составляют 25 x 24 мм (600 кв. мм), утверждает инсайдер, размеры кристалла 11,15 x 6,5 мм (72,5 кв. мм). Для сравнения, размеры Z890 составляют 28 x 23,5 мм (658 кв. мм) и 11,376 x 8,165 мм (92,9 кв. мм) для всего чипсета и только кристалла соответственно.

Первая живая демонстрация материнской платы следующего поколения с сокетом Intel LGA 1954 и чипсетом Z990 состоялась на выставке Computex 2026. Как выяснили журналисты, безымянным прототипом GIGABYTE оказалась плата AORUS Z990 PRO. Это решение флагманского уровня с внушительной системой охлаждения.

#intel #материнские платы #чипсеты
Источник: videocardz.com
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