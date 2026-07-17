Астрономы изучили экзопланету 55 Cancri e и нашли у нее динамичную атмосферу, богатую водородом и угарным газом. Наблюдения показывают, что эту оболочку подпитывают вулканические выбросы с раскаленной поверхности, где температура достаточно высока, чтобы плавить горные породы.

55 Cancri e давно известна как одна из самых экстремальных планет за пределами Солнечной системы. Она вращается настолько близко к своей звезде, что один ее день короче земных суток, а освещенная сторона, по расчетам, покрыта океаном расплавленной породы.

Источник: NASA

55 Cancri e — это так называемая суперземля: она крупнее нашей планеты почти в два раза по радиусу и примерно в восемь раз по массе. При этом она обращается вокруг похожей на Солнце звезды примерно за 18 часов, находясь настолько близко, что температура на дневной стороне достигает значений, при которых камни переходят в расплавленное состояние.

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Команда астрономов использовала телескоп Джеймса Уэбба и отслеживала, как меняется свет звезды, когда планета уходит за ее диск. Эти измерения позволили оценить состав и структуру атмосферы. Вместо тонкой оболочки тяжелых газов, вроде углекислого, на 55 Cancri e обнаружили атмосферу с высоким содержанием водорода и угарного газа и меньшей долей CO₂.

Астрономы заметили, что параметры атмосферы 55 Cancri e со временем немного меняются и связывают эти изменения с периодическими газовыми выбросами с расплавленной поверхности. По сути, на планете время от времени поднимаются облака из вулканических газов, которые кратко влияют на температуру верхних слоев. Когда эти облака рассеиваются и их уносят ветры, атмосфера возвращается к более стабильному, более горячему состоянию.

Важный вывод работы в том, что атмосфера 55 Cancri e тесно связана с тем, что происходит внутри самой планеты. То, какие газы преобладают вокруг нее, зависит от состояния океана магмы под поверхностью и соотношения кислорода и других элементов в недрах. Для астрономов это наглядный пример того, как на экстремальных «адских» мирах именно вулканизм и внутренняя химия задают свойства атмосферы, а не только нагрев от близкой звезды.