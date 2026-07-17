Внедрение передовых технологий повысит эффективность производства.

Американская технологическая корпорация NVIDIA будет поставлять компании Toyota Motor своё оборудование и ПО для искусственного интеллекта (ИИ), необходимое для обеспечения работы «умных городов», систем управления дорожным движением и предприятий по выпуску автомобилей. Тем самым будет расширено десятилетнее партнёрство между сторонами, начавшееся с разработки беспилотных авто. Об этом сообщает Bloomberg.

Демонстрация платформы Nvidia Omniverse на выставке Computex 2026 в Тайбэе. Фото: Lam Yik Fei/Bloomberg

Согласно информации, представленной NVIDIA, обе компании будут работать над внедрением ИИ в реальный мир. Ранее они также сотрудничали с американской компанией Ready Robotics над разработкой ПО, призванного повысить безопасность и производительность на заводах.

«Мы расширяем наше партнёрство, чтобы развивать физический ИИ не только в автомобильной промышленности, но и в робототехнике и умных городах», – сказал Дипу Талла , вице-президент NVIDIA по робототехнике и периферийному ИИ.

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Расширение возможностей искусственного интеллекта за пределы центров обработки данных, а также его прямая интеграция в устройства и машины названо приоритетной задачей для всей отрасли на текущий год.

Согласно информации Bloomberg, Toyota интегрирует платформы искусственного интеллекта NVIDIA в Woven City, свой экспериментальный прототипный комплекс, построенный на территории бывшего завода в префектуре Сидзуока. Woven City служит лабораторией для тестирования передовых технологий в реальных условиях.

Помимо городской мобильности, Toyota намерена использовать NVIDIA Omniverse для создания цифровых двойников своих сборочных линий автомобилей, что позволит осуществлять виртуальное моделирование различных методов производства с целью оптимизации эффективности. Компания также будет использовать роботизированную платформу NVIDIA Isaac и большие языковые модели Nemotron для ускорения разработки программного обеспечения для автомобилей.