Китайская компания сокращает масштаб своих операций по всему миру, уходя из Европы и США

Продолжают появляться новости о том, как на фоне проблем на рынке мобильных устройств компания OnePlus уменьшает масштаб своих операций на мировом рынке. При этом китайский производитель собирается продолжить программную поддержку уже проданных устройств, но её оболочка OxygenOS будет заменена на ColorOS.

Среди прочих регионов OnePlus прекратит свою деятельность в Европе и США. Компания обещает продолжить работать в Индии, но ряд инсайдеров говорит прямо противоположное.

Изображение: ChatGPT

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Представители OnePlus выпустили заявление, в котором рассказали, что с релизом Android 17 и программной оболочки ColorOS на её основе все поддерживаемые устройства китайского производителя можно будет при желании обновить до этой версии. Компания рассчитывает таким образом оптимизировать разработку ПО, быстрее выпускать обновления и повысить их качество, эффективнее используя имеющиеся инженерные и научно-исследовательские возможности. К настоящему моменту устройства OnePlus уже работают на ColorOS в Китае.

OxygenOS сейчас уже имеет множество сходств с ColorOS, отличаясь лишь в мелочах. OxygenOS будет поддерживаться на тех устройствах OnePlus, которые не должны обновиться до Android 17. На более современных моделях при желании можно будет вернуться на OxygenOS.

Бренд realme также подтвердил переход на ColorOS с версии Android 17.