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КАМАЗ и «Рустрак» представили специализированный контейнеровоз грузоподъёмностью 20 тонн
Новинка предназначена для транспортировки контейнеров с опасными грузами и полностью соответствует требованиям ДОПОГ.
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На российском рынке появился новый специализированный автомобиль для контейнерной логистики — результат совместной работы КАМАЗа и нижегородского завода спецтехники «Рустрак». Базой послужило шасси КАМАЗ-65658 поколения К5. Машина рассчитана на транспортировку контейнеров типов 1CX, 1C и 1CC и сертифицирована для работы с опасными грузами в соответствии с категориями FL и АТ по ДОПОГ.

Изображение: ChatGPT

Шасси было уменьшено в длину для оптимальной стыковки с габаритами морских контейнеров. Укреплённый надрамник выполнен из швеллеров и гнутых профилей из автомобильных сталей. Для удержания груза комплекс оснащён сертифицированными замками TLT-10. Металлические элементы конструкции проходят трёхступенчатую обработку: дробеструйную очистку, эпоксидное грунтование с цинкфосфатными соединениями и многослойное окрашивание. Это обеспечивает защиту от коррозии при работе в агрессивной среде портов и терминалов.

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Технические характеристики: габариты — 9040×2550×3480 мм, грузоподъёмность — 20 000 кг, полная масса — 29 500 кг. Автомобиль оснащён мотором КАМАЗ мощностью 390 лошадиных сил и 12-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Разработчики позиционируют машину как компактную и манёвренную платформу для логистических операций, особенно на участках «последней мили» – там, где важны габариты и маневренность.

#ростех #камаз #отечественный автопром #контейнеровоз #грузовой автомобиль #камаз к5 #рустрак
Источник: kamaz.ru
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