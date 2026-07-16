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В Tom's Hardware сравнили Ryzen 7 7700X3D с конкурентами от Intel и AMD в играх и приложениях
Новинка дебютировала с ценником в 330 долларов.
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Компания AMD выпустила свой новый процессор Ryzen 7 7700X3D, расширив ассортимент моделей с 3D V-Cache для платформы AM5, и эксперты издания Tom's Hardware уже успели протестировать новинку в играх, приложениях и бенчмарках.

Источник фото: Wccftech/AMD

Процессор AMD Ryzen 7 7700X3D, как и Ryzen 7 7800X3D, имеет 8 ядер на базе архитектуры Zen 4 с поддержкой 16 потоков, 104 МБ кэш-памяти и TDP на уровне 120 Вт, но отличается более низкими тактовыми частотами — 4 ГГц в базовом режиме и 4,5 ГГц в максимальном.

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В игровых тестах при разрешении 1080p процессор Ryzen 7 7700X3D совместно с видеокартой GeForce RTX 5090 показал себя с лучшей стороны, обойдя Intel Core i7-14700K и Core Ultra 7 270K Plus на 4 и 5 %. Новинка также взяла верх над Ryzen 5 7600X3D, обогнав 6-ядерную модель на 2 %, но уступила более быстрому Ryzen 7 7800X3D – отставание составило 4 %.

Источник фото: Tom's Hardware

Тесты в приложениях и бенчмарках показали, что Ryzen 7 7700X3D не силён ни в одноядерных, ни в многоядерных задачах — в первом случае он отстал от Core Ultra 7 270K Plus, Core i7-14700K и Ryzen 7 7800X3D на 30, 22 и 9 %, а во втором был слабее на 56, 45 и 7 % соответственно.

Источник фото: Tom's Hardware

Источник фото: Tom's Hardware

Эксперты издания отметили высокую производительность и эффективность Ryzen 7 7700X3D в играх при более скромных возможностях в однопоточных и многопоточных приложениях и посчитали цену в 330 долларов США, установленную производителем, достаточно высокой на фоне стоимости его конкурентов, Core Ultra 7 270K Plus (от 300 долларов), Ryzen 7 7800X3D (от 360 долларов) и Ryzen 5 7600X3D (от 230 долларов).

#ryzen 7 7700x3d
Источник: tomshardware.com
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