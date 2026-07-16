Вертолет успешно прошел проверку в суровых климатических условиях Сибири.

Российский многоцелевой вертолет Ми-171А3 получил добро на полеты в условиях сильного холода. В Якутии машина успешно прошла испытания при температурах до -50 °C — с «отличными» результатами, по данным российских источников. Ми-171А3. Фото: «Вертолеты России»

Якутия является одним из самых климатически экстремальных регионов на Земле. Колебания температуры до 100 °C между летом и зимой здесь не редкость — в то время как летом термометр почти достигает плюс 40 °C, зимой температура может легко опускаться ниже минус 60 °C. Село Оймякон (население чуть менее 500 человек), расположенное в Якутии, считается самым холодным постоянно населенным местом на Земле, где была зафиксирована рекордно низкая температура -67,8 °C.

Помимо этих экстремальных погодных условий, Якутия является крупнейшим административным районом Российской Федерации по площади — примерно размером с Индию. Однако, если Индия является самой густонаселенной страной в мире с 1,47 миллиардами жителей, то население Якутии составляет менее миллиона человек. Уже одни эти цифры демонстрируют многочисленные вызовы, которые отечественная наземная транспортная отрасль должна преодолеть. То же самое относится и к воздушному транспорту — и используемым для него самолетам и вертолетам. Следовательно, требования к технической надежности и долговечности летательных аппаратов чрезвычайно высоки.

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Для получения сертификата, позволяющего эксплуатировать вертолет Ми-171А3 при температурах до минус 50 °C, в начале года в Якутии было проведено 66 испытательных полетов и 22 наземных запуска двигателя.

В первые месяцы года новый российский многоцелевой вертолет Ми-171А3, произведенный без западных комплектующих, столкнулся с экстремальными холодами Якутии. При температурах до минус 50 °C производитель, компания «Вертолеты России», протестировала, как новейшее детище легендарной линейки Ми-8 ведет себя в эксплуатации. Результаты, задокументированные «Росавиацией», оказались более чем удовлетворительными. По крайней мере, глава «Вертолетов России» Николай Колесов заявил, что Ми-171А3 «отлично проявил себя в непростых условиях».

Ми-171А3 оснащен двумя двигателями ВК2500ПС-03, весит до 13 тонн при взлете, может перевозить до 20 пассажиров или 5 тонн груза, имеет крейсерскую скорость 260 км/ч и дальность полета 800 километров без дозаправки.

Производимый дочерней компанией «Вертолеты России» «НВЦ Миль и Камов» на заводе в Улан-Уде, Ми-171А3 является первым вертолетом, полностью произведенным в России и специально оптимизированным для шельфовых операций. Это объясняет наличие усиленного фюзеляжа и систему посадки на поверхность в стандартной комплектации.

Кроме того, Ми-171А3 имеет полностью цифровой автопилот, предназначенный для обеспечения устойчивости вертолета даже вдали от береговой линии и для разгрузки экипажа в условиях ограниченной видимости.